胡锐

聚力快递物流智能装备制造产业，累计签约企业100多家；昔日“臭水洼”变为城市生态公园，小山村变身秀美“画里人家”；建设“15分钟阅读圈”“15分钟健身圈”，让书香氤氲，幸福满城……安徽省芜湖市南陵县，这座有着千年建城史的皖南古县，正在探索产业升级、生态宜居的发展新路。

聚力快递装备产业

南陵街头，不时可见无人配送车缓缓驶过。游人感到新奇，当地人则习以为常。

“2021年底，我们的无人配送车就上路送快递了，目前已经常态化运行。”国邮快递物流智能装备（南陵）产业技术研究院执行院长龚光富说，小车“呆萌”的外表下暗藏“智慧大脑”，能做到自动避障、自动识别红绿灯。目前南陵县共有20辆无人配送车，一辆车一天能配送400多件快递。

除了无人配送车，南陵县还制造出不少用于快递物流业的“黑科技”产品，如载重超过30千克的快递无人机、1秒钟能分拣38个包裹的智能分拣设备等，为快递行业注入科技和变革的力量。

“快递物流智能装备制造产业是南陵县的首位产业，是我们抓住机遇‘无中生有’发展起来的。”南陵县委书记李新宇说，2017年，南陵县抢抓快递业转型升级机遇，锚定快递物流智能装备制造产业，招引产业链上下游企业，打造产业集群。

芜湖市双彩智能科技有限公司是一家生产快递物流分拣设备的企业，2018年落户南陵。“刚来时园区还有空地，如今厂房已鳞次栉比。”公司副总经理杨周说，南陵县“一张蓝图绘到底”发展首位产业的决心和一系列优化营商环境的举措，增强了企业干事创业的信心，2021年该公司实现产值2.96亿元。

2017年，国家邮政局授予南陵县“全国快递科技创新试验基地”称号。目前，南陵县快递物流智能装备制造产业累计签约企业100多家。

持续改善人居环境

描绘城乡生态画卷

走进南陵县古亭村湿地公园，只见香樟成荫，花团锦簇，黄色的水生美人蕉摇曳生姿，紫色的马鞭草花开得繁盛。红色的健身步道上，有孩童放风筝，老人唱京剧。难以想象，这里曾是一片让人避之不及的“臭水洼”。

居民刘金玉在这附近生活了20多年。“从前这里的水又脏又臭，一到夏天苍蝇、蚊子乱飞，家里一天到晚都要点蚊香。”刘金玉说，现在环境变好了，自己和邻居们也愿意来散步。

“治水是为了亲水，给居民营造良好的环境。”南陵县城区水环境治理工作领导组办公室工程管理部部长胡昊说，2018年，南陵县引进社会资本，采取雨污分流、末端截污、生态修复等方式，对县城黑臭水体进行综合治理。2021年，县城主要河流市桥河的黑臭水体已经消除，古亭村湿地公园、后港河湿地公园成为“网红打卡点”。

除了改善城区人居环境外，南陵县还持续推进美丽乡村建设，探索“生态+乡村旅游”。

走进南陵县烟墩镇霭里村，只见青山连绵，绿水环抱，白鹭飞翔。54岁的杨新兵就住在溪边，他将自家的二层小楼改造成了主营餐饮的农家乐。

“之前我在省外打工，2016年返乡经营农家乐。”杨新兵说，美丽乡村建设让村里路宽了，街巷干净了，游客变多了，生意也跟着红火，现在他一年收入有10多万元。

2014年，霭里村启动美丽乡村建设，依托自然资源禀赋发展乡村旅游，村民们纷纷开起了农家乐、民宿。2020年至2021年，霭里村共接待游客近50万人次，旅游总收入近4000万元。

目前，南陵县已完成54个省级美丽乡村中心村建设，创建省级美丽乡村示范村9个、重点示范村3个。

持续优化文体服务

走进南陵毕家桥书房，不少读者正在埋头阅读。在儿童阅读区，居民谢翠翠和她9岁的儿子正共读一本童书。

“孩子放暑假，我想让他多读书，就把他带过来了。”谢翠翠说，书房阅读氛围很浓厚，孩子在这里会更专心。

“大家愿意来，说明这个书房建对了。”南陵县图书馆馆长周飞舟说，近年来，南陵县高度重视全民阅读工作，着力加强“15分钟阅读圈”建设，毕家桥书房2021年建成，设在人口密集、交通便捷的主城区，方便群众就近阅读。

“南陵县历史悠久，人文荟萃。”周飞舟说，建设“15分钟阅读圈”，既能满足群众阅读需求，又能弘扬地域文化，建设书香南陵。

2022年，南陵县将根据读者规模合理布点，建成并开放3个城市书房、2个规模稍小的城市书吧，并在霭里村建设1个乡村阅读点。

与此同时，南陵县还推动建设“15分钟健身圈”，建成一批“口袋体育公园”，在老旧小区空闲地块“见缝插针”地安装健身设施，“处处可健身”“就近能阅读”的生活圈正在形成。（记者胡锐）

新华社合肥6月30日电

(责编：王震、陈键)