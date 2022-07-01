新华社北京6月30日电（记者魏玉坤、董雪）在连续3个月收缩后，6月30日出炉的中国制造业采购经理指数（PMI）回升至50.2%，重返扩张区间。这一先行指标向好，表明系列高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应持续显现，经济运行呈现积极变化。

“随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，6月份，调查的21个行业中，有13个行业PMI位于扩张区间，制造业景气面继续扩大，积极因素不断积累。

产需恢复加快。随着复工复产持续推进，企业前期受抑制的产需加快释放，6月份生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%，分别高于上月3.1和2.2个百分点，均升至扩张区间。

重要原材料和初级产品保供稳价政策持续发力，前期较快上涨的大宗商品价格涨势趋缓，制造业企业成本压力有所缓解。6月份，主要原材料购进价格指数为52%，较上月下降3.8个百分点，为今年以来最低水平。

货运物流进一步通畅带动物流成本下降，企业调查显示，6月份，反映物流成本高的企业比重为46.8%，较上月下降4.4个百分点，连续2个月下降。

“市场供需两端持续恢复，加上稳经济政策不断落地，企业对后市预期上升。”中国物流信息中心专家文韬说，6月份，生产经营活动预期指数为55.2%，高于上月1.3个百分点，升至近3个月高点。

值得注意的是，随着国内产业链供应链较快恢复，新动能短期内迅速恢复，展现出较强的活力和韧性。6月份，装备制造业PMI和高技术制造业PMI分别为52.2%和52.8%，分别较上月上升3.3和2.3个百分点，且两个行业的生产指数和新订单指数均大幅上升，明显高于制造业整体供需指数上升幅度。

“我们在手的订单金额达6.8亿元， 而且正与国内多家重要客户洽谈新订单。”上海凯世通半导体股份有限公司相关负责人说，目前公司满工满产，每个月有多台设备要交付。

非制造业加快恢复，呈现向常态化回归态势。6月份，非制造业商务活动指数为54.7%，高于上月6.9个百分点，重返扩张区间。其中，前期受疫情冲击严重的行业商务活动指数均有所回升，如道路运输、住宿、餐饮、文化体育娱乐等行业升至临界点以上，业务总量由降转升。

专家分析，综合6月份PMI分项指数变化来看，市场预期有所好转，企业成本压力进一步缓解，经济运行延续复苏态势。

“6月份PMI指数继续回升，且重回荣枯线以上，表明经济全面恢复态势更为明显。随着疫情影响减轻，中国经济充沛的增长动能很快显露。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。

文韬表示，整体来看，6月份我国经济触底反弹，回升态势基本确立，但经济恢复进程中的不平衡问题仍需关注。

供需恢复不平衡。企业调查显示，6月份反映市场需求不足的制造业企业比重为49.3%，处于较高水平；反映市场需求不足的非制造业企业比重升至51.6%，连续5个月环比上升。这表明，从企业感受来看，相比产能恢复速度，市场需求恢复相对滞后。

行业恢复也不平衡。6月份，制造业21个细分行业PMI中，有9个细分行业PMI较上月下降，8个细分行业PMI低于50%。

赵庆河表示，6月份，出厂价格指数降至46.3%，连续2个月位于收缩区间，部分企业盈利空间受到一定程度挤压，经营压力较大。

“综合来看，当前经济恢复基础仍需进一步巩固，要进一步扩大有效需求，落实重要原材料和基础产品保供稳价，夯实经济回升动力。”文韬说。

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