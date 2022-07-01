魏玉坤

6月份中国制造业采购经理指数（PMI）30日出炉，数据在连续3个月低于50%的临界点后重返扩张区间。这一先行指标向好，表明高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应持续显现，经济运行延续恢复态势。

我国经济总体加快恢复，制造业生产指数和新订单指数升至扩张区间，生产经营活动预期指数升至近3个月高点，表明制造业企业预期好转，成本压力有所缓解。此外，非制造业商务活动指数也升至扩张区间，服务业市场需求回暖。

近一段时间以来，围绕稳住经济大盘，党中央、国务院多次作出部署，各部门各地区主动担当、狠抓落实，一系列“对症药”“组合拳”迅速实施，如阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费、进一步加大增值税留抵退税力度等，助力市场主体恢复元气，推动经济社会发展加快复苏。

在多策并举下，我国经济运行呈现更多积极变化。事实再次印证，上下同心、共克时艰，我们完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化。

如今正处于决定全年经济走势的关键节点，必须要抢抓时间窗口，尽快推动经济运行回归正常轨道。要看到当前疫情形势依然严峻复杂，国际形势充满不确定性，经济恢复仍然是初步的，恢复的基础还不稳固，市场需求偏弱问题依然突出。因此要加快稳经济一揽子政策措施落地见效，尤其要着力保市场主体，不断释放经济增长潜力，巩固经济恢复势头。

新华社北京6月30日电

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