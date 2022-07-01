白阳

火热的7月，一批关系你我的新规开始施行。从明确减征、免征印花税的情形，到禁止价格欺诈行为，再到加强化妆品生产质量管理……不断完善的法治，让你我更有获得感。

税收立法再进一程

降低部分税率、减轻企业税负……2022年7月1日起施行的《中华人民共和国印花税法》，将印花税暂行条例和证券交易印花税有关规定上升为法律，是我国落实税收法定原则的最新成果。

本法规定，农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同；非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同；个人与电子商务经营者订立的电子订单等情形的，凭证免征印花税。

根据国民经济和社会发展的需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、破产、支持小型微型企业发展等情形可以规定减征或者免征印花税，报全国人民代表大会常务委员会备案。

本法还对印花税的纳税地点、扣缴义务人、计征方式、印花税票的使用管理等事项予以明确。

不得通过虚假折价等方式销售商品

《明码标价和禁止价格欺诈规定》自2022年7月1日起施行，对价格欺诈行为的概念予以界定并作出明确禁止。

规定列举了价格欺诈的主要情形，如谎称商品和服务价格为政府定价或者政府指导价；通过虚假折价、减价或者价格比较等方式销售商品或者提供服务；不标示或者显著弱化标示对消费者或者其他经营者不利的价格条件，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易等。

经营者在销售商品或者提供服务时，不得在标价之外加价出售商品或者提供服务，不得收取任何未予标明的费用。经营者没有合理理由，不得在折价、减价前临时显著提高标示价格并作为折价、减价计算基准。

交易场所提供者应当尊重场所内（平台内）经营者的经营自主权，不得强制或者变相强制场所内（平台内）经营者参与价格促销活动。

进一步加强化妆品生产质量监管

《化妆品生产质量管理规范》自2022年7月1日起施行，对化妆品生产机构及人员、质量保证与控制、物料与产品管理等方面作出规范。

规范明确，化妆品注册人、备案人、受托生产企业应当诚信自律，按照要求建立生产质量管理体系，实现对化妆品物料采购、生产、检验、贮存、销售和召回等全过程的控制和追溯，确保持续稳定地生产出符合质量安全要求的化妆品。

化妆品注册人、备案人、受托生产企业应当建立并执行产品质量投诉管理制度，指定人员负责处理产品质量投诉并记录。质量管理部门应当对投诉内容进行分析评估，并提升产品质量。

化妆品注册人、备案人应当建立并实施化妆品不良反应监测和评价体系。受托生产企业应当建立并执行化妆品不良反应监测制度。

铁路旅客禁止、限制携带和托运物品发生变化

国家铁路局、公安部联合印发的《关于公布<铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录>的公告》，自2022年7月1日起正式施行。

与现行规定相比，新版目录增加规定，公益性“慢火车”可以允许旅客随身携带少量家禽家畜和日用工具农具。铁路运输企业与旅客另有约定的，按照其约定。军人、武警、公安民警、民兵、射击运动员等人员依法可以携带、托运枪支弹药或者管制器具的，按照国家有关规定办理。

新版目录还明确了指甲油、普通打火机、充电宝、锂电池等物品的限制携带要求，及管制刀具判定标准。酒精、酒精体积百分含量大于70%或者标志不清晰的酒类饮品禁止托运和随身携带。

计划生育家庭特别扶助金标准提高

自2022年7月1日起，计划生育家庭特别扶助制度的扶助标准将提高。

为解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，我国于2008年全面实施计划生育家庭特别扶助制度。根据新标准，独生子女死亡家庭特别扶助金标准由每人每月450元提高至每人每月590元；独生子女伤残家庭特别扶助金标准由每人每月350元提高至每人每月460元。

调整标准所需资金由中央财政和地方财政共同承担并按规定纳入年度财政预算，中央财政按照事权与支出责任划分改革方案分档安排补助资金。

新华社北京6月30日电

(责编：王震、陈键)