姜琳 徐皓冰

为降低疫情影响，激励企业稳定就业岗位，今年以来，我国持续加大失业保险稳岗返还政策实施力度，通过对不裁员少裁员企业返还一定比例失业保险费，帮助企业减负担、渡难关。

人力资源和社会保障部6月30日发布的数据显示，各地人社部门全力落实扎实稳住经济的一揽子政策措施，推动失业保险稳岗返还提速增效。1至5月，全国已有273万户企业获得稳岗资金共计129亿元，惠及职工5189万人。

助企纾困，稳岗政策力度不断加大

6月的吉林延吉，烟火气逐渐恢复。

位于公园路的丰茂烤串店，客人们隔桌而坐，店内香气四溢。

受疫情影响，此前这家店停业了将近两个月，造成不小的损失。5月底，门店所属企业的账户，意外地收到了1.5万元稳岗返还资金。

经理玄今花说：“我们就是一家最普通的小微企业，没想到也能得到政府支持。我们两家店60多位员工，一位都没有失业。虽然现在还是按照50%限流堂食，但已基本能维持开支，接下来一定会好起来。”

吉林省社保局失业保险管理处处长柳利梅告诉记者，3月新冠肺炎疫情发生以来，已先后出台了两轮阶段性社会保险助企纾困政策。考虑疫情对吉林全省的普遍冲击，决定顶格落实国家各项政策。对中小微企业的返还比例由60%提至90%，对大型企业返还比例由30%提至50%。

“对没有银行对公账户的小微企业，我们通过与税务部门合作，发放到企业缴纳社保费的账户。”柳利梅说，截至目前，失业保险助企纾困资金已发放21.82亿元，其中发放稳岗返还近8亿元。

湖北、云南、广西等省份积极推动该政策受益主体逐步拓宽，将参保不满1年的企业和社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位参保的个体经济组织纳入政策范围参照实施，推进政策全覆盖。

“从全国情况看，受益企业普遍将稳岗资金用于缴纳社保费、开展转岗培训、发放生活补助等，对冲了用工成本，缓解了经营压力，稳定了职工队伍。”人社部失业保险司副司长刘鹏说。

免申即享，资金拨付能快尽快

湖北襄诚鞋业有限公司的车间里，工人们正在抓紧生产一批出口到欧洲的运动鞋。

不久前，公司账户上多出了56万多元。财务人员告诉记者，企业并未申请，这是人社部门主动发放的失业保险稳岗返还资金，将用于为2500多名员工发放工资待遇等，切实减轻了企业负担。

湖北省人社厅就业促进和失业保险处处长张国庆介绍说，为更加及时地帮助企业，人社部门取消了申报环节，变“企业找政策”为“政策、资金、服务找企业”。通过大数据比对识别符合条件企业，对全省5个特困行业的6.8万家企业统一标注，将稳岗资金直接发放至企业账户。

加大资金拨付速度，能快尽快。张国庆说，早在3月份，湖北省就开始提前开展数据比对、资金测算和政策预研工作。黄石市在政策出台第二天，就将第一批失业保险稳岗返还资金3838.43万元拨付到位。获得支持的小微企业中，30人以下的有2985家。

吉林省借助全省一体化信息系统，采取“扁平化”管理方式，全省50个市（州）、县（市）同步实施“免申即享”，资金“一键发放”。

“下一步，我们将继续指导各地抢抓时间窗口，畅通申领渠道，大力推行失业保险稳岗返还和留工补助政策‘免申即享’、缓缴社保费‘即申即享’，积极推动各项政策速享尽享，最大限度释放政策红利。”刘鹏表示。

拓宽受益面，最大限度释放政策红利

位于浙江省杭州市临平区的杭州诗季宝丝绸科技有限公司，是一家成立不久的数字印花丝绸文创企业。受疫情影响，公司面临存货积压、销售回款受阻、原材料价格上涨等困难。

受益于国家出台的多项支持政策，这家企业除获得失业保险稳岗返还资金外，年底前，还可缓缴30多万元社会保险费。

据了解，针对疫情期间企业遇到的经营困难，失业保险还有两项助企纾困措施。

刘鹏介绍说，一是拓宽留工补助政策受益范围，由出现中高风险地区的中小微企业扩大至该地区的大型企业，授权各省份根据疫情影响程度和基金结余情况，扩大到未出现中高风险疫情地区的餐饮、零售、旅游、民航和公路水路铁路运输5个特困行业企业。

二是扩大缓缴社保费政策实施范围，在5个特困行业的所有参保企业基础上，又增加了汽车制造业、通用设备制造业等17个其他行业的困难企业，以及受疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的中小微企业。

多项举措齐头并进，失业保险保生活、防失业、促就业功能正在有效发挥，预计全部实施可释放政策红利3300亿元。

截至6月20日，广东省已发放稳岗返还30.31亿元，惠及企业158.83万户。围绕“返”“降”“补”等方面政策，预计广东省全年将释放失业保险政策红利超300亿元、惠及企业超270万家次。

新华社北京6月30日电

(责编：王震、陈键)