新华社北京6月30日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷6月30日表示，中方注意到，美方近日以涉俄、涉伊朗、涉军等理由，对有关中国企业进行制裁。美方这种做法是以所谓“维护国际秩序”为名，行单边主义、保护主义、霸凌主义之实，是典型的经济胁迫行为，严重破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定，严重损害包括中美两国企业在内的各国企业切身利益。中方对此坚决反对。

在当天举行的商务部网上例行新闻发布会上，有记者就近日美国政府出台一系列制裁措施涉及数家中国企业提问，束珏婷作出上述回应。

束珏婷表示，美方应立即纠正错误做法，停止对中方企业制裁打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益，坚决维护国家主权、安全和发展利益。希望美方与中方相向而行，多做有益于全球产业链供应链稳定和全球经济复苏的事。

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