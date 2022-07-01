付毅飞

在中国共产党101岁生日，也是香港回归祖国25周年之际，科技日报记者从中国航天科技集团一院了解到，多年来该院通过为香港企业提供商业发射服务等方式，为香港科技、经济持续繁荣发展作出了贡献。

从1997年至今，一院为香港企业成功发射了6颗通信卫星。

1997年10月17日，长征三号乙运载火箭（以下简称长三乙火箭）从西昌卫星发射中心起飞，将亚太2R通信卫星送入预定轨道。此次发射是香港回归祖国后，长征系列运载火箭首次为香港特别行政区的公司提供卫星发射服务。亚太2R通信卫星重3743公斤，28个C频段信道覆盖包括全部亚洲、部分欧洲（东欧）、大部分非洲（包括南非）、澳大利亚等全球三分之一地区，为全世界三分之二以上人口提供固定卫星通信服务。

2005年4月12日，长三乙火箭成功发射亚太6号通信卫星。该卫星接替亚太1A星，成为中国、东南亚、澳大利亚以及美国夏威夷等国家和地区重要的卫星通信广播平台。

2012年3月31日，长三乙火箭将亚太7号通信卫星成功送入预定轨道。该卫星接替亚太2R卫星，为亚洲、中东、非洲、欧洲、大洋洲多个国家和地区提供电视传输和卫星通信服务，并为我国以及中东、中亚、非洲等国家和地区提供电视直播和跨洲际通信广播服务。

2015年10月17日，长三乙火箭成功发射亚太9号通信卫星。该卫星与香港亚太通信卫星有限公司在轨运行的其他卫星共同为亚洲、欧洲、非洲、澳大利亚等全球约75%人口的地区，提供了优质的一站式卫星转发器服务以及广播、卫星通信、电信港和数据中心服务。

2018年5月4日，长三乙火箭成功将亚太6C商业通信卫星送入预定轨道。该卫星向亚太地区客户提供了包括视频广播、电视直播到户、移动网络基站传输等在内的优质服务。

2020年7月9日，长三乙火箭成功将亚太6D高通量通信卫星送入预定轨道。这是我国首个Ku频段“高通量宽带卫星通信系统”的首发星，主要为亚太区域用户提供优质、高效、经济的全地域、全天候卫星宽带通信服务，以满足海事通信、航空机载通信、陆地车载通信以及固定卫星宽带互联网接入等多种应用需求。

其实在1997年香港回归祖国之前，一院就已经为香港企业提供过多次发射服务。未来，一院表示将继续为香港企业提供优质发射服务，把商业合作推向更多的领域。

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