王迎霞 吴纯新 叶 青 华 凌 孙 越

仲夏，银川平原黄河奔涌，稻香鱼跃。

6月27日，一场别有深意的活动在宁夏稻渔空间乡村生态观光园举办——宁夏科技特派员创业指导服务中心联合银川市贺兰县科技局，开展宣讲贯彻自治区第十三次党代会精神的主题党日活动。

牢记初心使命，传承红色基因。“七一”到来之际，全国科技系统积极引导党员干部砥砺政治品格，汲取“精神营养”。

科技进步，国家兴盛。如何用自己的方式走好新时代“赶考路”，形成推动科技自立自强的涌流？于科技工作者而言，这是关键。

在深入推进党史学习教育过程中，各地把“最初一公里”的党建成效落实到“最后一公里”为科研人员和各类创新主体的服务当中，建强基层战斗堡垒。

不走“过场”，紧密结合创新实际

“党员就要不怕苦、不怕累，干啥都冲在前。”6月29日，湖北宜昌高新区邦普一体化电池材料产业园内，吊塔林立，机械轰鸣。

白天，4000多名工人戴着口罩，挥洒汗水；晚上，千余人争分夺秒，挑灯夜战。施工总承包项目经理柏建伟是一名共产党员，严盯每个施工环节。

6月26日，邦普宜昌基地全员和项目参建各方郑重承诺，奋战100天，向一期项目投产发起全面冲刺。时间紧，任务重，发挥党员先锋模范作用，必不可少。

“我们党委派出专班一对一指导，用跟踪式服务为企业注入党建活力。”宜昌高新区白洋镇党委书记谭本相说。

项目首个支部——中共宜昌邦普循环科技有限公司支部委员会4月8日正式成立。从完成全国党员关系转接、支部标准化建设到召开第一次党员大会，仅用时15天。

邦普宜昌基地深入骨髓的奋斗精神，是科技工作者不断创新争先、勇攀高峰的缩影。

将党史学习教育与工作实际相结合，扎实推动党史经常学、长期学、跟进学，这已成为科技系统党员干部的必修课和常修课。

系统布局高端创新平台，积极融入国家战略科技力量体系，相继揭牌运行6家省实验室，布局建设21家中试基地，支持省科学院重建重振，推进规上企业研发活动全覆盖……河南省科技厅认真履行省科创办职责，奋力建设国家创新高地。

北京市科委、中关村管委会规划处党支部启动“青年党员微课堂”活动，以视频为主要分享方式，每周一期回顾我党历届全国代表大会召开盛况，让党员在百余年建党史中不断汲取前进力量。“作为首都科技工作者，要将学习成果源源不断转化为推进重点工作的精神动力，为北京率先形成国际科技创新中心、支撑建设世界科技强国贡献更多力量。”规划处党支部书记董齐超表示。

不做“昙花”，积极探索长效机制

党建与业务要深度融合，科技部门都在探索长效机制。

早在去年4月22日，宁夏就正式启动建设“党建+科特派+服务三农”模式的科技特派员党建联系点。“科技特派员队伍建设过程中，以前我们更多关注技术水平和带动能力，现在则要加强队伍思想建设。”宁夏科技特派员创业指导服务中心主任杨勇军指出。目前，这样的联系点宁夏共有35个，实现了各地市及县区全覆盖。

以实际行动深入推进党史学习教育活动，宁夏科技厅党组科学谋划启动实施了“创新联动‘结对子’”三年行动计划，力求贯穿始终、长效常态、取得实效。

聚焦基层和企业科技人员、干部群众面临的难事、难题和难点，“一对一”“面对面”开展服务活动，宁夏旨在通过“一年强基础、两年提质量、三年促创新”的建设，促进创新成果惠及民生。

在新冠疫情反复带来经济下行压力加大的情况下，广东高新技术企业表现出良好韧性和较强创新驱动力，成为全省经济高质量发展的重要引擎。如何继续增强企业创新发展动能？

“组织科技系统党员开展一系列科技服务活动，组建一支高水平科技企业专家服务队伍，开展一系列科技创新政策宣讲……”6月17日，广东省启动2022年高新技术企业服务团，省科技厅副厅长杨军宣布，21个地市将通过6大重点举措，联动协同为企业送政策、聚资源。

“开展党史学习教育，最终要落脚到为民办实事上来。”广东省科技厅党组书记、厅长龚国平表示，科技厅将以党建为引领，将高企服务团系列活动作为党建工作和业务工作的融合点和落脚点，组织党员干部及时响应科技企业发展面临的问题，促进企业高质量发展。

不玩“虚的”，学习行动结出硕果

融入日常、抓在经常，建立制度、确保长效。推动党史学习教育走深走实，久久为功，必有所成。

近年来，广东省通过支持企业加强核心技术攻关、科技金融供给等系列政策“组合拳”，推动高企量质双提升。2021年，全省高企存量突破6万家，连续6年居全国首位；高企营业收入超10万亿元、出口总额约2万亿元，拥有全省约85%的发明专利有效量和约90%的PCT国际专利申请量；A股上市企业中高企占比超过8成，超5万家高企分布在全省20个战略性产业集群，成为广东构建现代产业体系、实现产业链供应链自主可控的重要力量。

截至2021年，河南培育创新龙头企业116家、“瞪羚”企业104家；全省高新技术企业总量达到8387家，同比增长33%；科技型中小企业达到15145家，同比增长28%，总量居中西部首位；技术合同成交额突破600亿元，增长58.36%。下一步，河南省科技厅将带领全省科技管理系统广大党员干部持续巩固拓展党史学习教育成果，扎实推进创新驱动、科教兴省、人才强省战略落实落细，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

宁夏创新理念不断强化，企业创新意识显著增强，科技支撑高质量发展能力明显提升。“十三五”以来，全社会R&D投入强度从0.99%增长到1.52%，年均增幅居全国前列，排名从全国第23位上升到第19位；国家高新技术企业增长5.7倍，技术合同成交额从7亿元增长到25.78亿元；综合科技创新水平指数达到56.11%，排名从全国第22位上升至第18位，迈入二类创新地区……

党史学习入脑入心，创新之花处处盛开。

北京科技创新研究中心党支部书记刘彦锋在组织党员学习“两弹一星”精神时表示，“我们要更加自觉地践行初心使命、扛起时代责任，继往开来走好科技自立自强之路，不断在国际科技创新中心建设、世界领先科技园区建设中贡献更大力量！”

(责编：王震、陈键)