刘 垠

2018—2021年，国家重点研发计划17个基础前沿类重点专项和科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目先后对港开放，香港19所大学和科研机构获批成为试点单位，可自行牵头组织项目申报。共有17个由香港高校牵头申报或承担的项目（课题）获批立项，项目资助经费达1.38亿元。

2019—2021年，共有64位香港科学家获国家自然科学基金优秀青年科学基金立项资助8770万元。广东省科研经费跨境拨付至港澳承担单位共3.3亿元（主要为香港科研机构）。

这两组数据，只是中央和地方财政科技计划对港开放的一个缩影。国家科研资金“过河”畅通无阻，越来越多的香港科学家在重大科研任务中挑起大梁，香港创科加速融入国家发展大局。

“香港科技力量是国家创新体系和国家战略科技力量的重要组成部分。”在香港回归祖国25周年之际，科技部港澳台办负责人在接受科技日报记者采访时说，习近平总书记在多个场合对香港创科表示了关心关怀，国家有关部门和地方认真落实习近平总书记重要指示精神，支持香港创科发展，助力香港建设国际创新科技中心。

促进内地与香港科技资源融通

2020年，香港大学医学院吕维加教授团队获得科技部国家重点研发计划资助2744万元，用于研究3D生物打印人体组织与器官。

随着国家政策层面积极支持香港科学家深度参与国家重大科技活动，香港创科加速融入国家创新体系。

不仅如此，国家支持香港科研发展的政策措施也陆续出台：科技部、财政部等部门出台了包括内地科研资金过境香港使用、香港科研仪器设备入境内地免关税、让香港人才更广泛参与国家科技建设项目等政策措施；国家自然科学基金开放“优秀青年科学基金项目”予港澳年轻学者申请……

“国家有关部门通过开展直接资助试点，打通了中央财政科技经费过境香港全流程，为国家科技计划直接资助香港科研活动奠定了坚实基础。”上述科技部港澳台办负责人表示，国家进一步放宽了内地人类遗传资源过境香港的相关政策。4家香港高校在内地的分支机构获批成为人类遗传资源惠港试点单位，可直接申请内地人类遗传资源出境到香港用于科研活动。

值得关注的是，科技部还支持香港在生命科学等优势领域建设了16家国家重点实验室、6家国家工程技术研究中心香港分中心、3家国家高新技术产业化基地香港伙伴基地、2家国家级科技企业孵化器。与此同时，广东省还建立了国家超算广州中心南沙分中心，开通了与香港科技园的网络专线，服务香港用户超百家……

除此之外，促进内地与香港科技人员交流方面的成绩同样亮眼。

2016—2021年，科技部与团结香港基金连续6年举办10期“香港创业青年内地行”，累计邀请3000余名香港创业青年参加。部分香港创业青年参观了内地37家国家高新区、134家企业。

支持香港建设国际创新科技中心

“科技将会是香港未来经济发展的重要动力。”香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥表示，在中央政府的大力支持下，特区政府投资1500亿港元用于支持科研实验室建设等项目，推动香港创新科技快速发展。

林郑月娥说，中央非常支持香港的科研发展，国家科研资金可以“过河”到港，香港的高校和科研机构也积极参与国家的科研项目。

国家“十四五”规划纲要提出，支持香港建设国际创新科技中心，强调深化内地与港澳经贸、科创合作关系，高质量建设粤港澳大湾区。这为香港创科发展带来了更多机遇。

“国际创新科技中心”的提法并不是第一次出现。2017年6月，24名在港两院院士给习近平总书记写信，表达了报效祖国的迫切愿望和发展创新科技的巨大热情。习近平总书记对此作出重要指示，指出促进香港同内地加强科技合作，支持香港成为国际创新科技中心，发挥内地和香港各自的科技优势，为香港和内地经济发展、民生改善作出贡献，是在香港实行“一国两制”的题中应有之义。

“科技创新是香港未来全面提升竞争力的关键因素之一。国家‘十四五’规划明确了香港建设国际创新科技中心的新定位。”上述科技部港澳台办负责人表示，科技部将以高质量建设粤港澳大湾区为主线，以支持香港加快建设国际创新科技中心为主题，助推香港科技力量进一步融入国家创新体系。

不仅要充分发挥内地与香港科技合作委员会机制作用，完善两地科技创新合作的顶层设计和布局，加强两地科技资源和合作需求的对接；同时还要促进人员交流，提升创科氛围。

“我们将推动国家科技计划更大力度、更大范围对港开放，支持更多爱国爱港科研人员深入参与国家重大科研任务。加大国家重大科技基础设施、重大仪器装备、科技资源服务平台等优质创新资源对港开放力度。”这位负责人透露，科技部将支持香港专家更多参与国家科技政策研究、规划编制、战略咨询和重大项目评审等活动。

“十四五”期间，如何助力粤港澳大湾区区域协同创新发展？上述负责人表示，科技部将着重推进粤港澳大湾区区域资源共享与产业互补，布局建设国家战略科技力量，引导和支持三地科创资源供需对接，促进科技创新融合发展，共同推动国际科技创新中心建设。

记者了解到，科技部将进一步优化粤港澳大湾区实验室体系，强化提升新兴产业科技策源能力。同时，支持粤港澳大湾区在国家创新体系中发挥更大作用，比如，持续推动国家重点研发计划对港澳全面开放，聚焦制约粤港澳大湾区科技人员往来和创新要素顺畅流动的瓶颈和堵点，推动出台粤港澳大湾区创新创业优惠政策等。

(责编：王震、陈键)