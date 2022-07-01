原标题：三部门发布2021年住房公积金年度“账单”——缴存覆盖面进一步扩大

个体工商户、自由职业者也可以缴存住房公积金了！这项过去主要面向公务员、企事业单位职工等人员的制度，正逐步向灵活就业人员敞开。从2021年开始，住房和城乡建设部在重庆、成都、广州、深圳、苏州、常州6个城市开展灵活就业人员参加住房公积金制度试点。根据《苏州市个体工商户及其雇工参加住房公积金制度试点实施细则》，自2021年4月起，苏州大市范围内正常参加社会保险的个体工商户可以参照企业全员参加住房公积金制度。常熟市莫城街道圣西家服装商行法人及雇工两个人成为最先“吃螃蟹的人”。

不久前，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2021年年度报告》（下称《报告》）。《报告》显示，住房公积金制度覆盖面进一步扩大，缴存职工结构更加优化。全年新开户单位79.46万个，新开户职工2220.51万人。新开户职工中，城镇私营企业及其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位和其他类型单位缴存职工占比达76.85%。全年住房公积金实缴单位416.09万个，实缴职工16436.09万人，分别比上年增长13.88%和7.23%。城镇私营企业及其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位和其他类型单位缴存职工占比持续增长，上述单位缴存职工占当年全部缴存职工的52.14%。重庆等6个城市稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点工作，多措并举帮助灵活就业人员在城市稳业安居，助力解决大城市新市民的住房问题。截至2021年年底，试点城市共有7.29万名灵活就业人员缴存住房公积金，其中多数是新市民、青年人。

除了更多灵活就业人员缴存住房公积金这一亮点之外，住房公积金还继续加大对租赁住房和老旧小区改造的支持力度，租购并举保障缴存职工基本住房需求。2021年支持6611.21万人提取住房公积金，占实缴职工人数的40.22%，提取额20316.13亿元，比上年增长9.51%。其中，支持1353.93万人租赁住房提取1258.67亿元，分别比上年增长10.40%、5.90%；支持1.00万人提取住房公积金4.23亿元用于加装电梯等自住住房改造，分别比上年增长96.08%、100.47%。全年共发放个人住房贷款310.33万笔、13964.22亿元，分别比上年增长2.50%、4.52%，贷款利率比同期贷款市场报价利率低1.05个至1.4个百分点。

当前，住房公积金有很多高频服务事项实现“跨省通办”，给缴存职工带来不少便利。安徽省马鞍山市的王先生夫妇想在马鞍山购房，而妻子的公积金却是在海南缴存的。如果前往海南办理公积金提取，两地往返路途遥远且花费大，当时正值新冠肺炎疫情期间出行也不便。王先生拨打马鞍山市住房公积金服务电话咨询后得知，现在全国已经开始推行住房公积金“跨省通办”工作，他所在的马鞍山市已全面实现了包括“异地购房提取”在内8个服务事项的“跨省通办”，他们只需带上身份证和购房必要材料去马鞍山公积金中心业务大厅的跨省通办专窗即可进行办理。

《报告》显示，住房公积金服务能力进一步提升，服务渠道更加多元，更多高频服务事项实现“跨省通办”。2021年，住房公积金启用全国统一的住房公积金服务标识，方便广大群众识别住房公积金线上线下服务渠道，增强住房公积金的辨识度。全面上线运行全国住房公积金小程序，统一全国住房公积金线上服务渠道。2021年通过住房公积金小程序为5073.08万人查询个人住房公积金信息，办理住房公积金异地转移接续55.23万笔、转移资金57.19亿元。2021年新增实现了5个高频服务事项“跨省通办”，各地共为“跨省通办”业务设立6460个线下专窗和1364个线上专区，办理“跨省通办”业务2338万笔。全年12329热线服务4059.97万次、短消息服务10.21亿条。各地均已建成住房公积金综合服务平台，业务办理渠道更加多样化。

《报告》显示，2021年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额29156.87亿元，6611.21万人提取住房公积金20316.13亿元，发放个人住房贷款310.33万笔、13964.22亿元。截至2021年年底，个人住房贷款率为84.18%。

为了进一步加大住房公积金助企纾困力度，帮助受疫情影响企业和缴存人共同渡过难关，住房和城乡建设部、财政部、人民银行发布《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》明确，受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请缓缴住房公积金，到期后进行补缴。受新冠肺炎疫情影响的缴存人，不能正常偿还住房公积金贷款的，不作逾期处理，不作为逾期记录报送征信部门。（记者 亢舒）

(责编：赵竹青、陈键)