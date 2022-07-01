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首架翼龙-2民用无人机下线

2022年07月01日08:49 | 来源：新华社
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原标题：首架翼龙-2民用无人机下线

翼龙-2民用无人机。（中国航空工业集团有限公司供图）

记者从中国航空工业集团有限公司获悉，6月29日，首架翼龙-2民用无人机下线仪式在中航（成都）无人机系统股份有限公司举行，中航（成都）无人机系统股份有限公司与天信通航（北京）科技有限公司、中关村科技租赁股份有限公司三方完成了下线交付，标志着翼龙系列无人机商业化运营走出一条新路。

相比于有人机，无人机上没有驾驶员，无须配备生命保障系统，简化了系统，降低了成本，更适合执行危险性高的任务。大型无人机还可以携带救灾物资执行空投任务。

中航无人机立足“一型装备服务两个市场”的战略，在气象领域开创了大型固定翼无人机人工影响天气作业；作为航空应急装备的重要组成部分，翼龙无人机更是打通了应急通信保障的生命线，拓展了应急救援新方法和新手段。

随着大型无人机在民用市场的广泛应用，大型无人机的运营维护需求与日俱增。大型无人机运维业务将由航空工业集团自身保障逐步向具有大型无人机运维资质的民营企业过渡。天信通航是中航无人机授权的首家可以使用大型无人机系统开展商业运营活动的单位，是无人航空产业的新生力量，公司在翼龙系列大型无人机运维服务市场的占有率逐年攀升。

近年来，在航空工业集团的大力支持下，天信通航与中航无人机建立了良好的战略合作关系，共同推动我国大型无人机商业化运营发展，参与国家多个部委对大型无人系统的应用筹备工作，在无人机领域积极进行产业合作和技术储备。

未来，中航无人机将立足高端无人机市场需求，大力推进翼龙系列无人机在大气象、大应急等民用领域更广范围、更深层次、更高水平的发展和应用。

(责编：赵竹青、陈键)

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