多位院士共论地理信息系统软件应用与创新
2022(第五届)GIS软件技术大会主题大会29日在线开幕。大会以“地理智慧 多维筑基”为主题，产学研用众多领域的院士专家，就GIS（地理信息系统软件）技术和实景三维中国、自然资源信息化等领域应用展开精彩论述和探讨。
科技部原部长、中国科学院院士徐冠华在会上指出，随着地理信息应用逐渐多元化，地理信息在服务我国经济建设、国防建设、社会发展和生态文明建设中发挥了不可替代的作用，但也存在一些问题。要发展中国GIS软件，必须继续坚持创新驱动，走自主创新之路，加快拓展GIS软件服务业发展，加强数据开放，规范行业发展市场秩序，加快进军国际市场步伐。
自然资源部总规划师武文忠表示，测绘地理信息工作是重要的基础性工作，测绘地理信息关系到国家主权、安全和发展利益。同时它又是基础性、战略性的信息资源，是信息化社会须臾不可或缺的必需品。近年来，测绘地理信息技术不断跨界融合发展，智能化、泛在化特征日益凸显，新技术为测绘地理信息产业赋予了新的动力和推力。
GIS脱胎于地图学，继承了地图学的科学思维和技术方法。但日益丰富的应用场景已经突破传统地图的底层逻辑，挑战Map-based GIS的基础能力。中国工程院院士、深圳大学智慧城市研究院院长郭仁忠在报告中指出，随着GIS概念的转化，GIS在社会领域的角色也发生了变化，它不仅是可视化和分析工具，更成为了数据链接的载体、技术集成的平台。GIS不再是地学领域的独享技术，而成为大众通用技术，进入千行百业，应用场景和应用模式千差万别，跨界融合成为必然，市场将更加丰富多元。
当前，CIM（城市信息模型）面临发展瓶颈，如何提升CIM应用价值？中国工程院院士、德国工程科学院院士、瑞典皇家工程科学院院士吴志强认为，将CIM与AI结合是一个新的突破点。他在报告中分享了在架构初代CIM——上海世博会指挥中枢总系统中就已融入了从历史到未来的跨代思想，“当CIM爱上AI”，最大的提升是实现了跨代，CIM与AI结合不仅能看见城市的前世与未来，实现跨代数字孪生，更能看见人民的生活，预见城市的未来和创新延续。
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