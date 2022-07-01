巴西农产品看好中国市场新需求
在全球疫情肆虐的背景下，巴西出口投资促进局近日发布的研究报告显示，2021年巴西对华出口额逆势增长，大豆、肉类、鱼类、乳制品、水果、坚果等主要农牧产品对华出口均大幅增长。中国成为巴西农产品出口的主要目的地，全年对华农产品出口产值接近1200亿美元。
中国巴西企业家委员会巴方主席、前巴西驻华大使内维斯对媒体表示，中国和巴西作为金砖合作机制中的两支重要力量，又分别是亚洲和美洲的最大新兴市场经济体代表，双方在农业领域已经建立良好的合作伙伴关系，在农业领域的合作也日益受到世界的瞩目。
巴西是世界级农牧业生产大国、出口大国，被誉为“21世纪的世界粮仓、肉库”，中国则是全球最大农产品进口国，双方在农业领域的合作具有极强的互补性。内维斯表示，中国率先有效控制疫情、恢复经济，中国逐步恢复消费需求为巴西商品提供了广阔市场。在当前俄乌冲突持续、全球新冠疫情尚未结束的特殊时期，巴西政府希望继续扩大对华产品出口，加强双方农牧业等领域合作，借中国经济率先重启引擎之力，分享中国发展红利。
巴西前农业部部长克里斯蒂娜曾多次表示，中国是巴西在农产品领域非常重要的贸易伙伴。中国是一个巨大的市场，巴西在双边贸易中可以获得巨大收益。
巴西农业和畜牧业联合会与圣保罗州投资促进局联合发布了《中国农业展望报告（2021—2030）摘要》葡文版。联合会国际关系部门负责人杜特拉表示，这份报告对巴西至关重要，有助于提醒巴西农牧业从业者及相关企业关注中国市场的新需求，并为此作好准备。他强调说，中国农产品进口未来趋于多样化，乳制品、水果、蔬菜、鸡蛋和鱼类等产品存在巨大需求，可以为巴西企业带来机遇。
中国商务部5月24日对外公布中巴高层协调与合作委员会第六次会议成果清单。清单显示，中国与巴西就促进两国农产品贸易发展等领域合作事项达成一致，双方同意将积极开展合作。中国海关总署与巴西农业部签署并正在推进有关议定书等协议文件，进一步促进两国农产品贸易发展，中国农业农村部和巴西农业部同意签署农药合作谅解备忘录，深化农药领域合作。
按照《共同行动计划》的要求，巴西农业科学院已经在中国建立实验室，传播巴西的农业科技经验，并与中国共同探讨农村扶贫的解决方案。
除此之外，巴西农业与畜牧业联合会将依托巴西贸易促进局在北京设立办事处。文件明确提出，中国和巴西需要开展动植物优良种质资源、生物技术、农业生产技术等领域的交流与合作研究，并着力扩大双边农产品贸易，进行包括贸易产品多样化、降低贸易成本在内的贸易结构优化。
农牧产品的生产占巴西国内生产总值的20%以上。圣保罗大学农学院路易斯教授表示，巴西是全球最主要的农产品出口国之一，大豆、玉米、糖、乙醇、咖啡等品种出口量均排名世界第一，中国作为巴西大豆主要进口商，每年进口的大豆中约46%来自巴西。中巴两国完全可以在农牧业领域构建长期、稳定、可靠、互惠的战略合作伙伴关系，不断提升双方在全球农业产业链、价值链、供应链等环节的话语权和影响力，携手进一步开拓第三方市场。
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