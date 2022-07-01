原标题：泰国报告全球首例新冠“猫传人”病例

据英国《自然》杂志网站29日报道，泰国科学家报告首个确凿证据，证实一只斑猫“打喷嚏”将新冠病毒传染给了一位兽医，这样猫科动物也列入能将新冠病毒传播给人类的动物名单，但研究人员表示，这种猫传人的病例可能很罕见。该项研究发表于《新发传染病》杂志。

最新研究论文合著者、宋卡王子大学的撒闰尤·丘斯里解释说，2021年8月，一对父子感染新冠病毒后，他们饲养的猫被送往宠物医院隔离。一名兽医在给猫采样时，猫朝兽医的脸打了一个喷嚏，当时兽医戴着口罩和手套，但没有佩戴护目镜。给猫采样大约3天后，兽医出现咳嗽和流涕等症状，新冠病毒检测结果呈阳性，随后猫的检测结果也呈阳性。该兽医的密切接触者中没有一人感染新冠病毒，这表明是猫将新冠病毒传给了他。而且，检测结果证实，兽医感染的新冠病毒基因组与猫感染的基因组相同。

新冠大流行规模如此之大、新冠病毒能在物种之间传播，且猫与人之间存在密切接触，为什么科学家们花了这么长时间才确定新冠“猫传人”病例出现？

新冠疫情初期，科学家们发现，猫会分泌传染性病毒颗粒，并能感染其他猫。疫情期间，各国报告了数十只宠物猫感染新冠病毒，但确定病毒传播方向是从猫到人还是从人到猫很困难。

研究人员表示，这种新冠病毒“猫传人”的病例可能很罕见。研究表明，感染新冠病毒的猫不会分泌很多病毒，只会分泌几天。动物在新冠病毒传播中尚未发挥重要作用，“人类显然仍然是该病毒的主要传播源”。（记者刘霞）

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