人民网北京7月1日电 （记者车柯蒙）当前，新机会、新产业、新业态层出不穷，在快速而纷繁的变化中，各行各业都在抓机遇、谋发展、赢未来。

聚焦到通信行业，随着5G应用多点落地开花，围绕数字经济和新基建建设引发的深度变革，如何挖掘行业潜力，拓展新的市场机会，共谋新的发展格局，是从业者们关注的焦点。

“中兴通讯在保持第一曲线CT业务稳中求进的同时，正加速培育和拓展IT、数字能源、终端为代表的第二曲线业务，以推动公司在未来2-3年进入全球500强。”近日，中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石就行业发展提出了新思路。

据介绍，过去三年多来，中兴通讯坚持科技创新，坚持聚焦主业，经营规模保持稳健增长，市场格局持续优化。在中兴通讯看来，为了实现可持续发展，在保持CT业务稳健发展的同时，还需进行业务结构调整，快速拉升以服务器及存储、终端、数字能源、汽车电子等为代表的第二曲线业务，来把握算力、数字化、绿色低碳以及ICT融合等带来的巨大机遇。

为什么选择IT、数字能源和终端等作为中兴通讯第二曲线的发力方向，谢峻石指出，一是这些方向所覆盖的领域市场空间足够大，具有足够的市场吸引力；二是随着国家新基建、数字产业化、产业数字化的加速，行业正迎来市场窗口期；三是对中兴通讯而言,在这些领域,公司在产品、技术、市场已经有了多年的沉淀和储备；四是公司的产品和解决方案已经在这些行业和领域有了规模应用，能够构建起企业的核心竞争优势。

这其中，政企市场的发展是中兴通讯在超越期拉升第二曲线的关键引擎。据了解，2021年，中兴通讯进一步提升政企业务的战略地位，持续加大资源投入，全力支撑政企业务拓展。公司成立了数字能源产品经营部、产业数字化方案部和汽车电子产品线，加速适配第二曲线市场的产品和方案打造，同时成立了矿山、冶金钢铁两大细分行业特战队，加快垂直行业数字化转型的深度拓展。“2021年国内政企业务营收同比增长超40%，市场能力、产品竞争力、渠道服务能力三大能力迅速提升，这为公司第二曲线破局点顺利开启提供了有利条件。”谢峻石表示，希望能和更多的‘教练式合作伙伴’一起，深耕行业，开放合作，探索互利共赢的商业模式，从而实现产业生态共荣。

何为“教练式合作伙伴”？谢峻石进一步阐释，“教练式合作伙伴”，就是在产业数字化领域里有需求、懂需求，能够和我们一起定义产品和解决方案的行业合作伙伴，不仅是渠道商、行业ISV、还包括产业里的最终客户。

“通过与‘教练式合作伙伴’紧密合作，发挥各自优势，我们才能把行业需求转化为真正有竞争力的数字化基础设施与数字化解决方案，并在规模化应用的基础上实现为客户的量身定制，才能实现大家共赢的商业模式。”谢峻石表示。

(责编：王仁宏、吕骞)