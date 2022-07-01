原标题：中国质量认证中心成立欧洲分中心、日本分中心

2022年6月29日，中国质量认证中心（CQC）欧洲分中心和日本分中心正式成立。成立大会在北京、鹿特丹和东京三地以“现场+远程连线”方式同步举行。

质量认证是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度，被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”，对于促进全球供应链提升价值具有积极作用。据介绍，中国中检（CCIC）作为唯一以“检验、检测、认证、标准”等综合质量服务为主业的中央企业，始终努力发挥国有经济战略支撑作用，立足中国、服务全球，致力于全面对接国际高标准合格评定体系，为全球客户提供全产业、全链条的一揽子综合质量服务，帮助更多的中国企业和中国产品走向世界、帮助更多的全球企业和国外产品进入中国。作为中国中检的两大核心品牌之一，乘着中国经济大发展的东风，CQC经过三十多年的磨砺，在保障质量安全、提高供给质量、促进绿色发展和对外贸易上发挥着日益显著的作用；是最早代表中国加入IECEE-CB体系的国家认证机构（NCB），同时也是IQNet、IFOAM、CITA、ANF等国际行业组织的正式成员，服务近6000家境外客户，积累了丰富的国际质量认证工作经验，能够在国际质量舞台上发出中国声音、提供中国方案。此次成立欧洲分中心、日本分中心，有利于CQC进一步推动全球供应链便利化、自由化，为中国与世界各国架起互信之路、便利之桥。

据了解，中国质量认证中心接下来将以欧洲分中心、日本分中心的成立为新起点，充分发挥CCIC和CQC品牌优势、全球网络优势，统筹利用国内国际两个市场两种资源，主动适应全球化发展对认证认可的新需求，进一步提升认证产品供给创新、供给效率、适用范围等各方面能力，承担更多提供认证认可国际公共产品的责任，为服务国家“一带一路”倡议、便利国际贸易，发挥综合质量服务重要保障作用。

认证中心领导班子成员，中国中检有关部门和部分海外公司负责人，以及欧洲汽车工业协会、TüV、VDE、IMQ、JET、JQA等国内外合作机构和客户代表参会。

(责编：董童、李源)