人民网北京7月1日电（焦磊）如今，随着大数据、超高清、loT、5G、AI、4K/8K等新技术不断发展，“看”与“听”的体验愈加丰富多彩。智能视听的发展不仅提升了经济生产效率，也给人们的生活增添了智慧色彩。而智能拍摄融合多种新兴技术，在快速应用发展的同时，也不断促使相关技术创新、落地。

“智能拍摄和自动化智能有许多相似点，可以双向提升。”清华大学自动化系副教授卓晴表示，智能拍摄未来可采纳的新兴的技术众多，人工智能、大数据、5G、智能穿戴、AR、VR等技术以及不同的行业中的相关专业技术都会不断融入到智能拍摄技术中。

目前，智能拍摄已经广泛运用到新闻报道、体育赛事直播、远程医疗、教育培训等领域，成为当下热门技术。

“智能拍摄可以用于工商业,也可以用于普通生活中。”卓晴表示，从智能拍摄的具体应用场景来说，它在商业中可用于远程智能会议，在一些重要活动中也可以对整个运行环节进行记录展示。在将来的教育场景中，智能拍摄可从更多角度记录并产出教育素材，并有助于远程教育的互动。智能拍摄能实时地将拍摄过程中存储的影像进行动态剪辑，进而及时展示。他举例，每年一度的春节联欢晚会，便有大量智能拍摄技术的集中展示。

此外，卓晴认为，在技术转化落地过程中存在以下制约因素：支撑应用的场合所需要技术成本、能源成本及人力成本限制；传感器性能的提升程度；相应算法、实验的平台能被满足以及处理的程度。

当前，数字化转型浪潮是大势所趋，智能拍摄产业未来发展趋势如何？

卓晴认为，人们接触外部世界的方式大部分依靠视觉来完成，作为记录外部图像重要载体的智能拍摄应用会被不断推广。现代生活中，用手机等设备随时随地记录生活场景的现象也十分普遍。

疫情影响下，远程教育行业对智能拍摄的需求有了爆发式增长。卓晴表示，从上课方式来看，智能拍摄使不同地方的人更加集中在一起，有利于信息的传递，多视角的拍摄环境，能更好地提升远程教育的有效性；从教育内容上来看，智能拍摄可以一定程度上替代后期剪辑作用，实时塑造记录课堂内容，省去了原有的后期制作成本、制作周期；从本质上来讲，智能拍摄使得课程不再简单地作为信息而呈现，课程内容呈现针对性、灵活性和实时性。除此之外，在科研教育中，智能拍摄对教师现场教学提供了技术方面支持。

随着技术应用的逐步推广，为了更好地引领产业发展，行业标准也随之推出。2020年7月，智能拍摄企业科旭威尔牵头制订的智能拍摄行业关键产品行业标准《广播级智能云台通用规范》正式实施。作为该标准的制定成员之一，卓晴认为，当前，学界研究、标准规范与技术快速转化落地是许多行业产业发展的重点。

卓晴表示，推动校内技术研究和产业需求相结合，需要满足以下几方面：技术创新与市场需求相吻合；学校可提供相应的解决方案及技术；技术研究和人才培养；国家在一些特殊研究领域的支持。

人才是创新的第一驱动力，想要发展好智能拍摄产业，人才培养十分重要。卓晴表示，智能拍摄所需要的技术非常综合。智能拍摄人才需要具备以下三方面素质：具备信息自动化技术；具备人工智能技术；具备突破行业间具体技术的能力。

他解释，拍摄的最终产出是承载各行业信息的不同图像，这与科研中拍摄记录的数据图像不同。智能拍摄领域的人才，也需要掌握电影行业中镜头运用的手法、镜头语言表达的能力，使输出的信息更能打动人，能具真实性，也更具艺术表现力和冲击力。

(责编：王仁宏、吕骞)