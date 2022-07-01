原标题：中国太平邀请全港市民免费搭乘电车

7月1日，中国太平举办“中国太平电车免费乘车日”活动，让全港市民在当日无限次免费搭乘全港客运电车，热烈庆祝香港回归25周年这个喜庆日子。

上午11时，在西环干诺道西屈地街电车厂（电车总站）举行活动启动仪式，联同中国太平保险集团领导张惠萍一起主持启动礼的还有香港保监局执行董事许美莹，香港中企协副总裁曾燊典，香港立法会议员、中国太平香港总经理陈沛良，中国太平香港副董事长、选委会委员郑国屏，中国太平香港荣休会副会长胡志雄。

张惠萍在致辞时表示，此次中国太平电车免费乘车日活动，诚挚邀请广大市民在今天无限次免费搭乘全港客运电车。长期以来，中国太平根植香港、服务香港。特别是香港回归祖国以来，在“一国两制”伟大实践引领下，中国太平勇担央企责任，在助推香港经济社会发展中贡献力量。今日之香港，正处于由治及兴的关键阶段。中国太平将以香港回归祖国25周年为新起点，矢志秉承爱国爱港的初心使命，与特区政府和香港市民一道，勇于担当作为，助力香港繁荣走向新高度，同为香港开新篇。

本次举办免费乘车日活动的初衷，就是希望与香港市民一起全城同庆，在全社会传递爱心正能量。

(责编：曹淼、李源)