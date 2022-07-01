人民网北京7月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，北京时间7月1日，中老铁路万象南站换装场正式建成投用，首批跨境集装箱货物在此完成标准轨与米轨间换装后，驶向泰国林查班港。这标志着中老泰铁路实现互联互通，陆海联运国际物流通道更加便捷畅通。

国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路采用国际标准轨，轨距为1435毫米，泰国铁路采用米轨，轨距为1000毫米，两种铁路货物运输的互联互通需要进行换装作业，即将货物从一种轨距的车辆卸下装到另一轨距的车辆上。此次建成投用的万象南站换装场北向连接中老铁路万象南站货场，南向连接既有老挝米轨铁路塔纳棱站，由老中铁路有限公司投资建设，站内设置标准轨换装线1条、米轨换装线2条，在此可进行标准轨与米轨铁路间货物换装作业，该场可一次同时换装25辆泰国米轨铁路货车，年换装作业能力约80万吨。

该负责人指出，万象南站换装场建成后，中老泰铁路实现互联互通，中老铁路跨境货物列车，向北可通达中国成都城厢、重庆团结村、西安新筑等各物流集散中心，并与中欧班列相衔接，向南可经老泰间米轨铁路通达泰国首都曼谷和林查班港，陆海联运国际物流通道将更加便捷畅通。

该负责人强调，万象南站换装场的建成投用，将进一步增强中老铁路辐射带动作用，提升中国与东盟国家间的国际联运效率，降低跨境物流成本，从中国昆明到泰国林查班港间的运输时间比汽车换装倒运缩短1天左右，运输成本减少20%以上，预计每年可吸引泰国30万吨以上的农副产品、橡胶等跨境货物通过中老铁路运往中国。

该负责人介绍，中老铁路开通运营以来，客货运输呈现量质齐升态势，截至6月30日，累计发送旅客400万人次，其中老挝段发送52万人次；累计发送货物494万吨，其中跨境货物82万吨。

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