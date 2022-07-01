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科技部等七部门：大幅增加科研助理岗位数量 吸纳高校毕业生就业

2022年07月01日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者赵竹青）近日，科技部等七部门就做好科研助理岗位开发、吸纳2022届高校毕业生就业工作发布通知，要求高校、院所、央企、高新区等科研单位加大科研助理岗位开发，充分吸纳高校毕业生就业。

通知指出，科研助理，是指从事各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化、学术助理、财务助理以及博士后等工作的人员。科研助理岗位是科研队伍的重要组成部分，是完善科研治理体系、提升科技创新治理能力的重要抓手。

通知表示，要强化央地协同，广泛动员部署，充分挖掘岗位资源，做实做细服务，加大保障力度，大幅增加科研助理岗位数量。

通知要求，部属高校、中央院所、中央企业等单位加大科研助理岗位开发力度，在合理设置新的科研助理岗位的同时，认真梳理已开发的科研助理岗位，最大限度吸纳高校毕业生就业；国家高新区和自创区主动作为开发科研助理岗位，将科研助理岗位开发情况作为国家高新区考核的重要依据之一；各地方积极开发科研助理岗位，任务完成情况将作为国务院对地方落实有关重大政策措施2022年度督查激励、省级高新区升级审核的重要参考。

在加强科研助理岗位服务保障方面，通知提出，设立科研助理岗位的单位，应根据国家有关规定签订服务协议，为科研助理办理参加社会保险及住房公积金等。同时，鼓励设立科研助理岗位的单位统筹相关经费渠道，配套专门资金为科研助理岗位提供长期稳定支持。

(责编：赵竹青、吕骞)

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