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工信部：前5月我国规上互联网企业业务收入同比增长1.8%

2022年07月01日14:58 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-5月份，我国规模以上互联网和相关服务企业（以下简称“互联网企业”）完成互联网业务收入5850亿元，同比增长1.8%，增速较1-4月份回落0.9个百分点。

互联网业务收入累计增长情况（%）。图片来源：工业和信息化部官网

数据显示，1-5月份，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长5.7%，增速较1-4月份回落1.3个百分点。实现利润总额495.2亿元，同比下降14.8%，降幅较1-4月份收窄10.6个百分点。研发经费规模稳步增加。1-5月份，我国规模以上互联网企业共投入研发经费311.2亿元，同比增长9.1%，增速较1-4月份回落1.3个百分点。

分领域来看，1-5月份，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）业务收入同比增长9.1%，增速较一季度、1-4月份分别提高2个和0.9个百分点，高于全行业整体增速7.3个百分点。

同时，生活服务领域企业收入降幅扩大。1-5月份，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）业务收入同比下降20.6%，降幅较一季度、1-4月份分别扩大3.2个和0.4个百分点。互联网数据服务收入保持高速增长。1-5月份，互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入701.1亿元，同比增长30.7%，增速较1-4月份提高0.3个百分点，高于全行业整体增速28.9个百分点。

分地区来看，东部地区互联网业务收入加快增长，东北地区增势突出。1-5月份，东部地区完成互联网业务收入5329亿元，同比增长3.6%，增速较1-4月份提高1.1个百分点，占全国互联网业务收入的比重为91.1%。中部地区完成互联网业务收入202.4亿元，同比下降13.9%，降幅较1-4月份扩大0.4个百分点。西部地区完成互联网业务收入293.5亿元，同比下降15.7%。东北地区完成互联网业务收入24.9亿元，同比增长26.5%，增速较1-4月份提高0.1个百分点。

1-5月份，互联网业务累计收入居前5名的北京（增长11.1%）、广东（下降0.1%）、上海（增长10.8%）、浙江（下降0.2%）和天津（下降33%）共完成业务收入5009亿元，同比增长4.1%，占全国比重达85.6%。全国互联网业务收入增速实现正增长的省市有14个，较4月份减少3个，其中湖北、西藏、辽宁增速超过50%，天津、河南、云南降幅超30%。

此外，截至5月末，我国国内市场上监测到的APP数量为232万款，5月当月净增1万款。移动应用开发者数量达101.7万个，5月当月净减1.6万个；第三方应用商店在架应用累计下载量达21543亿次，5月当月净增379亿次。

(责编：申佳平、吕骞)

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