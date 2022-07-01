王绍绍

当前，智能手机不断迭代，各种各样的移动应用也在全面深刻地改变着人们的生活。

6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》，总报告全面总结了2021年中国移动互联网发展状况，分析了移动互联网年度发展特点，并对未来发展趋势进行研判。

关于2021年移动应用行业生态与未来方向，报告提到，2021 年，中国移动应用在全球移动市场中占比达到 14%，也经历了从野蛮增长回归平稳发展的阶段。关于2021年中国移动应用生态及主要类别，报告指出，中国移动应用覆盖行业广泛，主要分布在泛娱乐、电商、社交和生活服务四个领域。

预计在下一阶段，全球移动应用行业将持续增长，中国移动应用市场开始规范有序发展。未来，中国移动应用将从拓展终端及海外市场方向共同发力，中小企业将通过垂直精准发展和平台搭载模式，努力寻求生存空间。

目前，全球移动应用行业稳步发展。智能手机硬件和操作系统的不断迭代，是移动应用行业发展的基础。中国移动应用产业也告别了野蛮生长。中国的移动应用在2011年兴起，此后经历了三个发展阶段 。2016年—— 2018年，中国移动应用经历野蛮增长，在2018年达到顶峰 (449万个)。随着移动应用程序功能的不断增加、容量的不断扩展，移动应用行业于2019 年出现饱和，内含打榜、传播低俗内容等不良 AP频频出现等问题，引起相关部门高度重视。为此，相关部门颁布《 数据安全法》《 网络安全法》《个人信息保护法》等多部法律法规，并在2021年依法下架移动应用程序1007款，移动应用市场开始步入正轨。

当下，全球移动应用行业持续增长，中国移动应用规范有序发展，移动应用行业仍将保持稳定发展。

(责编：申佳平、吕骞)