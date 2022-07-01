原标题：邹庆忠：数字化转型是制造业的“必修课”

6月30日，由中国企业联合会智慧企业推进委员会主办、浪潮集团承办的智慧企业赋能高质量发展大讲堂（第八季）开播，本季大讲堂的主题为“智能制造 推动制造业高质量发展”，中国企业联合会党委书记、常务副会长兼理事长朱宏任，浪潮集团党委书记、董事长邹庆忠发表开播致辞。

朱宏任表示，《“十四五”数字经济发展规划》等系列政策规划为企业数字化转型指明方向，大讲堂的目的是呼应政策规划，推动数字经济发展，促进制造等行业企业与数字化服务企业携手共进，形成产业链供应链创新链的无缝对接，推动智慧企业发展。

邹庆忠表示，当前，随着新一代信息技术加快普及应用，数字化推动实体经济发展模式、生产方式深刻变革。对制造业而言，数字化转型已不是“选择题”，而是关乎生存和长远发展的“必修课”。

邹庆忠认为，推动产业数字化，关键要利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，不断增强产业链、供应链韧性和弹性，加快产业结构优化升级。

基于这一认识，浪潮整合自身在企业数字化、智能化及5G、企业管理软件等领域的技术实力，建设了服务器智能工厂。在浪潮位于济南的智能工厂，黄色的无人搬运车穿梭于车间搬取货物，挥舞着机械臂的智能锁附机器人每8分钟自动锁完130颗螺丝，车间大屏实时显示各类生产数据……工厂实现全过程智能化，可同时生产数十类产品，实现大规模定制化，生产效率提升30%。

在实现自身智能制造能力的基础上，浪潮加大对工业互联网、应用软件等战略业务的布局，基于云洲工业互联网平台、云ERP等产品和解决方案服务于制造业数字化转型。例如，济南森峰激光公司依托云洲工业互联网平台，实现激光设备远程预测性维护，以及售后服务闭环管理，由传统设备制造商向“激光+服务”型企业转变；山水集团携手浪潮云ERP打造“智慧山水”，实现生产管理可视化、过程控制自动化、生产现场无人化、质量检测实时化、运营管控精细化、故障预控化、全要素协同化和决策智慧化等建设成果。

目前，浪潮已为中国建筑、中国铝业、中储粮、中国能建、山西焦煤、中国重汽、山东能源等70%的央企、31%的中国500强企业提供数字化服务，覆盖制造、建筑、粮食、矿山、水务等行业，助力全业务数字化转型，打造可持续发展的智慧企业。

邹庆忠表示，浪潮将积极推广企业数字化转型的不同应用场景和经验，致力成为智能制造技术创新的推动者、智能制造系统解决方案的提供者和培育推广智能制造新模式、新业态的开拓者，为加速我国传统产业数字化转型、实现实体经济高质量发展做出贡献。（柯岩）

(责编：董童、李源)