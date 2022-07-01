圆桌对话：“十四五”开局 移动互联助力数字化转型。人民网 张若涵摄

人民网北京7月1日电 （记者赵竹青）6月29日，人民网主办、人民网研究院承办的2022移动互联网蓝皮书发布会在人民日报社新媒体大厦举行。在圆桌论坛环节，多位业界专家围绕“‘十四五’开局 移动互联助力数字化转型”主题展开讨论，探讨了数字技术的过去、现在和未来。

数字技术已在多个领域开展广泛应用

中日友好医院发展办主任卢清君介绍，数字技术在医疗中的应用非常广泛，包括医疗数据的信息化、高质量通讯技术支撑下的远程医疗、智慧医疗等。其中一些服务性的环节，比如挂号、查询、问诊、咨询等，已经在实践中得到了广泛应用。

交通运输部公路科学研究院自动驾驶行业研发中心副主任、研究员李宏海介绍，交通行业经过近几年的发展，数字化也在不断地提升。具体应用表现在多个方面，包括电子地图等基础设施数字化程度在不断提高，视频动态监测范围不断扩大，联网售票和电子客票等出行服务水平不断提升，在线物流的运输组织效率不断提高等。

“当前，通信技术和IT技术正处在逐步融合的时期。” 中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚表示，在5G逐渐云化的同时，云网融合使算力又可以无处不在。当前所谓的数字技术，已经不仅仅是IT技术了，它包含了像5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等等一系列现代技术，具有分布式、更敏捷和高韧性的特点。

业技融合仍存在三方面问题

当前，各行各业在数字化转型的过程中仍有哪些痛点？

卢清君提到，最大的问题是当医生看不到技术成熟度、安全性的时候宁可选择不用。因此必须要建立成熟的、符合医务人员工作特点的技术体系。同时，成本问题和监管问题也需要着重考虑。

李宏海说，交通出行是一个连续的过程，然而5G网络目前还没有完全覆盖，所以在应用中存在一些盲点。另外，从数智交通建设本身来看，目前的数据基础仍相对薄弱，采集的深度和广度都有待提升。

“不仅是5G技术，所有的数字技术在产业数字化过程中，都会面临‘业技融合’的共性问题。”栗蔚表示，这包括三方面：一是用什么机制让业务人员和技术人员工作在一起；二是这些技术该怎么用、什么时候用，需要一定的标准；三是从供给侧来说，还需要更成熟的、场景化的产品标准。

中国信通院互动媒体标准推进委员会主席杨崑表示，5G的核心技术的相关标准已经非常清晰，但在5G+应用领域，很多还在摸索中，需要长期磨合。在这其中，创新空间将是巨大的。

未来数字技术将有怎样的发展？

“未来，每个医生都将是ICT达人。”卢清君表示，数字医疗技术在医疗系统中的应用应该是全方位的。未来医生不再是借用原来的经验和技巧，更多的可能借助于工具。

李宏海指出，数智交通的未来发展，已经在“十四五”规划中明确，也就是“一脑、五网、两体系”。“一脑”，是打造综合交通运输“数据大脑”；“五网”包括构建交通新型融合基础设施网络，部署北斗、5G等信息基础设施应用网络，建设一体衔接的数字出行网络，建设多式联运的智慧物流网络，升级现代化行业管理信息网络；“两体系”是指培育数字交通创新发展体系、构建网络安全综合防范体系。

栗蔚认为，数字技术未来有三方面发展趋势。第一是数字技术本身，将随着包括5G、东数西算算力发展呈现从中心化到分布化发展的趋势。第二，不同技术之间将会不断融合，产生新的分支。第三，在一系列新技术的发展和业技融合的趋势下，分布式、高韧性、高敏捷的一类数字原生新实体将会崛起。

在杨崑看来，当前，真正需要的是5G时代的原生应用。他认为，第一声雷可能会在传媒领域引爆。一旦爆开，它的价值就不再局限于单个领域，而是会给所有跨行业应用带来巨大影响，所有的问题瞬间有了“靶子”或“抓手”。

“希望这个爆点能够早日到来。”杨崑说。

(责编：赵竹青、吕骞)