原标题：国检中心联合得物App起草发布国内首个钟表鉴定标准，七大维度、五种方法保障正品消费

7月1日，由国家级特殊一类法定仲裁实验室——国检中心（中国商业联合会钟表眼镜商品质量监督检测中心）联合得物App等共同起草编制的《名表真假鉴定规范》正式发布。该标准作为该行业鉴定服务“标尺”，更全面保障消费者的网购权益和体验。

据悉，该标准由中国贸促会商业行业委员会批准。标准审定专家组表示，“本次团标制定聚集了国检中心、得物App等行业内对名表真伪提供鉴定、评估的有经验和影响力的机构，有力推动了名表鉴定行业的健康发展，为名表消费市场的去伪存真夯实了基础。作为钟表鉴定领域的重要里程碑，该项标准将对名表鉴定过程的合理、合规性提供重要的指导依据。”

品质消费时代，人们购买正品的需求持续升温。得物App以首创的“先鉴别，后发货”服务保障每一笔订单为全新正品。为做好服务，得物构建了全球最大的商品研究团队和一线查验鉴别团队，用7年商品研究、数亿次鉴别实操经验沉淀出了查验鉴别体系，持续保障用户正品消费。此外，得物App通过和“国家队”开放协作，共同推动消费品鉴别服务的标准化，满足更多人的正品消费需求，更全面保护品牌，为行业的长期发展、正向循环打下基础。

七大维度、五种方法规范名表鉴定、保障正品消费

贝恩公司报告显示，2021年中国高端腕表市场增速超过30%。伴随消费热度，市场对名表的鉴定需求也快速增长。“钟表具有复杂精密的机械结构，其鉴定因此需具备专业技术要求。但此前，业内尚无统一的钟表鉴定标准，从业人员在操作过程中缺乏通用的鉴定流程及标准依据。”业内人士指出。

在这一背景下，国检中心联合得物App等从项目、方法、环境及人员要求等鉴定工作的全方面起草了统一标准，为名表鉴定提供权威的理论依据和实践指导。首先，标准首次对钟表类术语、鉴定专业环节进行明确定义和规范说明，为鉴定服务标准奠定基础。其次，标准首次从七大鉴定维度对鉴定操作过程进行规范，包含商标、标识、外观、功能、机芯、打磨和材质等项目。第三，标准还对宏观、显微、功能、分解和光谱等五大重要鉴定方法，提出了重要的实践指导意见，确保以更有效、规范、专业、全面的鉴定服务，保障消费者权益。该标准于2021年立项，将对司法鉴定、海关、保险及销售等领域名表资产评估中的真假鉴定提供重要的方法参考。

专家认为，此次标准起草方在鉴定领域均有丰富的专业积累，包括国检中心、得物App、上海拍卖行等在内，均在消费者心中具备鉴定、评估的专业性和权威性。多方将鉴定经验开放共享，沉淀为通用的团体标准，在促进消费市场以及行业的健康发展上具有重要的引领作用。“标准的发布不仅有助于名表鉴定服务能力与技术提升，有效填补鉴定行业在钟表领域的标准空白，也为钟表消费市场的健康良性发展打下重要基础，不断优化的市场环境将有效激发市场活力，带动整体消费升级，构建良好的产业发展生态。”

联同“国家队”向行业输出多个“统一标尺”

值得关注的是，得物App作为标准起草者中的平台方，已是第三次联动“国家队”在不同消费领域，起草和发布商品鉴别标准。此前，得物App曾携手中国质量检验协会发布国内首个“鞋类鉴别团体标准”，并联同中检集团、中国质量检验协会发布国内首个化妆品鉴别团体标准《化妆品鉴别指南》。

专家指出，得物App多次与“国家队”联合起草发布具有行业标杆性质的团体标准，推动多个行业标准化进程，得益于得物鉴别多年来在鉴别查验上的经验积累和技术沉淀。

据了解，成立7年来，在得物App售出的每一件商品，都必须先寄到得物进行“多重查验鉴别”，确保全新正品后才会寄到用户手里。支撑“多重鉴别查验”的是得物在线下投入大量人力物力，搭建的人员、硬件和技术并重的查验鉴别体系。

多年来，持续组成并迭代得物查验鉴别体系的是，对不同类目、不同品牌、不同版本商品7年的商品研究，大量一线实操人员的实践经验沉淀，专业科研团队的实验室正品分析，以及计算机识别、AI智能等前沿鉴别技术创新。得物鉴别的专业与全面，吸引国内外权威机构持续深入合作，共同面向行业输出“统一标尺”。2019年8月，得物App还和鉴定国家队中检集团奢侈品鉴定中心及深圳市计量质量检测研究院达成了战略合作。

专家表示，“得物App通过查验鉴别的模式创新，不仅保障年轻人的正品消费，还向行业开放经验和专业能力，数次联动‘国字号’权威机构，起草和发布具有领先水平的团体标准，对推动鞋类、化妆品类和钟表类鉴别行业发展具有重要价值。标准的发布实施，将有利于提升鉴定从业人员的专业水平，以消费品鉴别服务的标准化，为消费者塑造有品质的消费环境，促进消费升级，更好服务于产业升级，推动经济高质量发展。”

(责编：董童、李源)