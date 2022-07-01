原标题：中交兴路入围2022年“暖途·货车司机职业发展与保障行动”

6月30日，2022年度“暖途·货车司机职业发展与保障行动”启动仪式在京举行。会上公布了2022年度暖途行动13个签约项目，中交兴路作为爱心公益伙伴入围此次“货车司机职业发展与保障行动”，并作为代表共同宣读关爱货车司机倡议书。据悉，此次13个签约项目是从前期申报的39个项目中筛选确定。聚焦解决货车司机急难愁盼问题，内容涉及互助帮扶、保险保障、法律援助、安全培训等方面，初期公益资源投入总价值超2000万元，预计可覆盖货车司机100万人以上。

据全国总工会新闻中心报道:为认真落实全总、交通运输部等16部委《关于加强货车司机权益保障工作的意见》文件精神，发挥工会组织、行业协会协同参与社会治理的积极作用，鼓励引导行业组织和爱心企业履行社会责任，2020年底，中国海员建设工会联合中国交通运输协会、中国道路运输协会、中国物流与采购联合会、中国职工发展基金会共同发起了货车司机职业发展与保障行动，通过爱心捐赠、专项活动等方式，支持引导相关社会组织、爱心企业为货车司机提供公益服务。2021年，保障行动被评为首批全国工会联系引导社会组织服务职工优秀项目。

下一步，中交兴路将发挥企业技术和资源等优势，切实改善货车司机生产生活环境，解决货车司机群体急、难、愁、盼问题，做好对货车司机的关爱服务，以“爱在路上”为主题，开展“货车司机出行安全与职业安全保障公益项目”，向货车司机及其家庭提供安全出行、帮扶救助、权益保障等方面的公益服务。

(责编：曹淼、李源)