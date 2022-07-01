原标题：海信国际足联共同开发看球新体验：智能大屏首次上线“FIFA+”

近日，国际足联推出的世界级数字平台“FIFA+应用”（后简称‘FIFA+’）将在海信的海外内容运营平台VIDAA上线。这意味着，国外的海信智能电视用户将可以直接免费观看4万余场足球比赛、3000个来自国际足联档案的片段以及纪录片、脱口秀、故事片等原创内容。同时海信VIDAA还将在2022卡塔尔世界杯期间上线FIFA独家节目。

世界顶级体育赛事是发布新技术、新创意和新想法的平台。此前海信通过一键识别球星等全场景图搜和全场景语音交互一系列的智能技术，为球迷打造了更为沉浸式的观看体验。此次国际足联与海信联手，在电视大屏上上线FIFA+，将为足球迷和泛球迷带来的全新的体验。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺（Gianni Infantino）曾表示：“海信引人注目的产品以及尖端科技将为球迷带来难以置信的观看体验。国际足联和海信将联合通过科技创新，为球迷带来一届难忘的世界杯。”

国际足联市场总监让-弗朗索瓦·帕西（Jean-Francois Pathy）表示：“技术创新是国际足联的关注重点，海信的VIDAA平台是‘FIFA+’天然的合作伙伴，这样各地的球迷都可以在大屏幕上体验我们独特而广泛的内容资源。”

海信VIDAA平台总裁盖伊·埃德里（Guy Edri）表示：“世界杯不仅仅是比赛本身，海信很高兴能与国际足联合作，将FIFA+带到智能电视上。”

今年4月，国际足联推出免费数字平台FIFA+，包括足球直播、历史视频及原创节目等4大板块内容。足球直播方面，2022年FIFA+将直播旗下六大洲足联内的4万多场比赛。历史视频方面，观众可以看到卡塔尔世界杯前每一届世界杯和女子世界杯的相关内容，包括全场比赛回放、集锦、进球和精彩瞬间等，最早可以追溯到上世纪50年代。同时，FIFA+会提供11种语言的原创内容供球迷观看，包括纪录片、脱口秀、短片等，如关于传奇球星罗纳尔迪尼奥的电影等。此外，海信VIDAA平台还将在2022年卡塔尔世界杯期间上线FIFA独家每日节目，为世界各地的球迷带来精彩片段、讨论和见解。

(责编：董童、李源)