原标题：联想毕巍：以终为始 用场景驱动思维助力智慧城市减碳

6月30日，联想举办主题为“新IT服务，共创新型绿色智慧城市”线上思享会，并邀请中国建设贸促会专家、国研资源与环境政策研究专家、联想方案服务业务专家、江苏苏州和宿迁政府领导等共聚云端，探讨智慧化变革下智慧城市建设的探索与实践。

联想集团中国区首席架构师暨方案服务业务群方案中心总经理毕巍在分享中表示，“经过多年智能化、数字化实践，联想探索出以终为始的场景导向破题思路，即根据具体场景问题集合数据、技术诉求。其中，基于BIM加GIS加数字孪生技术形成的CIM，可以从空间、时间维度的全局观进行数字化建模，有利于做整个的、大量的智慧化场景，助力解决建设绿色智慧城市过程中出现的问题。”

智慧城市从2008年开始兴起，不同的智慧化技术手段推动了它的变迁和演进：1.0时期，需要的核心技术是SOA架构下更系统化的应用设计和高速增长的计算能力；2.0时期，背后的核心技术是云计算技术和移动互联技术；3.0时代，是大数据技术、人工智能技术、物联网技术和数字孪生技术的广泛应用。“十四五”期间，双碳目标已经上升为国家战略。智慧城市建设正在进入绿色低碳的3.0+新时代，未来对低碳算力技术的需求会更加突出。

江苏苏州高新区党工委副书记、管委会副主任，虎丘区委副书记、区长、党组书记宋长宝提到，绿色低碳与智慧城市融合发展中遇到的痛点难题集中在技术层面上，一方面城市数字化管理需要的数据采集、数据分析、物联网技术、数字孪生技术等有待提高，另一方面各部门之间缺少一个实现数据安全有序共享的平台。

在“端边云网智”新IT技术的支撑下，绿色和智慧融合发展已成联想智慧城市建设的新方向。联想依托在绿色减碳领域十几年的深厚积累，今年推出国内“绿色智城”解决方案，该方案以新IT和绿色能源为主线，用“一个平台，两大架构”建设绿色数字底座，为绿色智慧城市建设摸索出了一条路子。

“一个平台”即城市级数字孪生平台，是联想基于多年在人工智能、大数据、物联网、数字孪生等技术上的积累，打造的城市级数据智能运营平台，也是推进新型智慧城市建设的最核心部分。这个平台不仅汇聚城市运营数据，构建城市数字孪生和数据资产，而且基于对物联网数据和能源的精细化管理，进行城市碳核算、碳汇集和碳资产管理。

“两大架构”是联想在“端边云网智”的新IT技术架构基础上，融合了“源网荷储控”的绿色能源架构。双架构在PaaS层的各个技术实施层交汇融合，构建起“城市数据大脑”，实现绿色智能和自我进化。在中台核心应用层的AI能力将实现知识到城市智能的转化，实现重点城市场景的能源数据无界流动。

新IT+绿色能源将牵引联想智慧城市服务升级，全面促进绿色科技赋能城市发展。目前，“绿色智城”解决方案已应用于河北某环首都卫星城的绿色智慧城市建设，从顶层架构开始，协调多方资源、统一规划，统筹城市绿色云计算中心、智慧城市、智慧园区建设，为其打造集社区、医疗、旅游、智能家居多场景、高智能的智慧城市。

联想一直投身于环境、社会和公司治理领域，积极承担减碳社会责任。今年3月联想与国家发改委签署了合作协议，双方将围绿色低碳可持续发展领域全面合作，助力双碳目标的实现。6月联想与北京绿色交易所达成合作，共同推动绿色低碳循环经济及引领行业低碳转型。6月联想重磅推出了首款面向企业永久免费使用的“联想企业碳核算平台”，及面向联想内部员工的碳普惠平台“联想乐碳圈”。

(责编：董童、李源)