共促“一带一路”发展 中企运营的桑河二级水电站累计发电超68亿千瓦时
2022年07月01日19:11 | 来源：人民网
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人民网北京7月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，截至2022年6月30日，中国华能建设运营的桑河二级水电站已累计向柬埔寨提供了68.72亿千瓦时的绿色清洁电力，缓解了柬埔寨电力短缺和进口的局面，推动了柬埔寨经济社会发展。
桑河二级水电站大坝。受访者供图
据介绍，作为“一带一路”建设项目，柬埔寨桑河二级水电站是由华能澜沧江水电股份有限公司控股和管理，柬埔寨皇家集团公司和越南电力公司参股的项目。作为柬埔寨最大的水电工程，电站总装机容量40万千瓦，占柬埔寨全国总装机容量的20%，大坝全长6500米，有“亚洲水电站第一长坝”之称。
日前，柬埔寨桑河二级水电站连续第4年举办了以“幸福花开向未来”为主题的“云开放日”活动。该活动以10岁柬埔寨男孩索卡哈的视角，展现水电站持续关注移民村教育发展、改善乡村医疗条件，让村民生活变得更加美好的故事。
“在电站建设和运营过程中，我们推动了电站周边地区840户、3690名贫困人口实现整体搬迁，建成后的移民新村，学校、医院、道路、寺庙、警察局等公共设施齐备，排水系统、电网、水井等基础设施一应俱全，提升了当地群众的生活水平。”中国华能相关部门负责人表示。
(责编：申佳平、吕骞)
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