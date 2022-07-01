王绍绍

电力是重要基础产业，电力安全生产事关人民生命财产安全，关系国计民生和经济发展全局。2021年底，国家能源局印发《电力安全生产“十四五”行动计划》，为“十四五”时期不断提升全国电力安全生产水平，保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应作出相关部署。其中指出，要严格安全生产准入，构建电力安全治理长效机制；运用现代科技手段，推动电力安全治理数字化转型升级；强化电力安全生产主体责任。

“新时期电力安全风险防控的对象更广、场景更多、要求更高，电力安全成为国家安全的重要部分，重要性上升到前所未有的高度。” 国家能源局党组成员、副局长余兵在电力安全管理与文化论坛上表示，电力行业要坚持总体国家安全观；坚持防范化解重大安全风险；坚持系统观念，实现安全降碳；坚持法治思维，强化依法治安。

当前电力安全形势如何？

近年来，我国电力安全治理取得显著成效，人民网财经了解到，目前我国特高压输电、先进核电、大型水电等拥有自主知识产权的大型电力装备已达到国际领先水平，智慧电厂、无人机巡查等安全生产先进成果得到广泛应用，人身安全防护、设备防误操作等方面安全技术不断创新，DCS控制系统（分散控制系统）等自主可控关键领域取得重要突破。

“党的十八大以来，我国电力安全治理理念愈发成熟，安全技术蓬勃发展，安全管理水平稳步提升，安全文化繁荣发展，安全责任层层压实，应急能力显著提高。电力安全生产形势持续稳定，为经济社会高质量发展提供了安全可靠的电力保障。”余兵说。

随着国际、国内形势的深刻变化和能源革命的走深走实，电力安全形势呈现许多新的特点，需要引起高度重视。

相关数据显示，2000-2020年，电能占终端能源消费比重从14.5%增长到27%，电力占能源终端消费比重持续提升。余兵认为，随着能源转型发展，交通、建筑等终端消费环节的电能替代深入推进，电力安全对社会经济影响持续增大。人民群众对电力可靠供应的要求更高，对电力中断容忍度更低。

电力系统集发、输、供、配、用等环节于一体，机械、电磁和网络过程相互影响，电力安全风险复杂多样。

“目前我国已建成世界上规模最大、最复杂的电力系统，电力系统已实现高度自动化，随着系统规模发展和数字化应用扩大，系统安全稳定运行充满挑战。”余兵介绍，当前电力系统网架结构、运行方式、设备设施等发生改变，特高压交直流电网大范围、大规模调配电力资源，电网结构日趋复杂，维持大电网安全运行难度大幅提升，系统运行控制难度加大。此外，网络安全形势也更为复杂，水电站大坝安全、新业态涌现带来的新型安全问题也不容忽视。

如何确保新型电力系统安全？

近年来，我国新能源产业稳步发展，相关数据显示，截至2021年底，全国发电装机容量达23.8亿千瓦，比上年末增长7.9%。其中风电、光伏发电的装机容量分别达到3.28亿、3.06亿千瓦，稳居世界第一。风电和太阳能年发电量达到9785亿千瓦时，占全社会用电量的比重首次突破10%，达到11.7%。

在余兵看来，新能源逐步成为新增电力装机主体，煤电逐渐演变为调节性和保障性电源，随着新能源发电快速发展，可控电源占比逐步下降，新能源“大装机、小电量”特性更加突出，波动性、间歇性特征对电力电量平衡影响巨大，电力可靠供应保障难度加大。

“可靠性管理是电力安全生产管理的基础性工作，需要从电力风险的事前预警预测、事中过程管控和事后的总结评价入手，提高电力企业全链条的风险管理水平，增加电网企业应对电力供应以及安全风险、储能建设、国家级区域电力系统的统筹规划等方面可靠性管理的措施，明确各级能源主管部门在备用容量和启动电源管理等方面的工作职责，保障电力系统可靠性。”国家能源局可靠性和质监中心主任陈平说。

目前，新型电力系统面临三大结构性安全问题，国家电力调度控制中心原副主任辛耀中表示，新型电力系统面临电源结构安全问题，调节能力和平衡能力严重不足，随机间歇电源多，快速可调节电源少；骨干网未形成主网，全网互济能力差，电网结构安全问题突出；此外，电力需求侧基本不响应，高耗能问题突出，用电结构安全问题严峻。

在辛耀中看来，破解三大结构安全问题，急需市场机制或电价政策，实行双边峰谷电价，即总体电价水平不变，高峰时段上调，低谷时段下调，促进供需平衡，可先由政府统筹制定，逐步过度到现货市场；此外，要加大力度建设骨干电网，使其快速成网，提高全网互济能力。

如何做好新时代电力安全工作？

近年来，我国电力安全工作取得显著成效。国家能源局数据显示，“十三五”以来，全国没有发生大面积停电事件，没有发生水电站大坝垮坝以及对社会造成重大影响事件，电力安全生产形势保持总体稳定。与2016年相比，2020年人身伤亡事故起数和死亡人数分别下降38%和75%。

“电力行业要做好‘六个统筹’，即统筹好发展与安全，统筹好规划与运行，统筹好电源与电网，统筹好现实与虚拟，统筹好常态与应急，统筹好疫情防控与安全生产。”余兵建议各单位提前准备、周密谋划，保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，做好电力供需预测和平衡，有效发挥大电网作用，严格审核并执行有序用电方案，确保党的二十大保电工作顺利进行。

相关数据显示，电力行业的六氟化硫排放量占总量的80%。“高耗能企业要着重提高节能和储能能力，鼓励进行储能调峰，并动员全社会力量的家用光伏、光热及智能家用电器协同储能。”辛耀中还提到，半导体器件是高耗能器件，数字化、自动化、智能化转型均需满足实用化要求，谨防过度数字化、自动化、智能化造成无谓高耗能。

“新时代对全行业安全文化高质量建设提出了新的要求，需要做好行业安全文化，紧紧围绕服务国家安全战略、服务政府安全监管、服务行业安全管理、服务职工安全素养的目标。”中国电力企业联合会秘书长郝英杰说。

目前，我国成功研发制造全球最大单机容量100万千瓦水电机组，具备最大单机容量达10兆瓦的全系列风电机组制造能力。

“抽水蓄能电站是新型电力系统的重要支持措施，是满足电力需求、环节调峰矛盾，协同与促进新能源发展，保障电力系统安全稳定运行的重要手段。”水电水利规划设计总院院长李昇建议做好发展规划的调整，并规范工程建设管理程序，进一步健全安全管理技术体系，提升勘察设计质量和效率，持续抓牢施工安全质量管理，开展抽水蓄能技术标准体系更新和完善工作，同时做好抽水蓄能新业态风险预控，加强政府安全监管和行业自律。（实习生李皓对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)