人民网北京7月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国三峡集团获悉，6月30日，随着华东地区装机容量最大的抽水蓄能电站——浙江长龙山抽水蓄能电站（以下简称长龙山电站）6号机组结束15天考核试运行并正式投产发电，长龙山电站全部6台机组全部投产发电。

长龙山电站主厂房。受访者供图

据介绍，长龙山电站位于浙江安吉，地处华东电网负荷中心，共安装6台35万千瓦抽水蓄能机组，属于“高水头、高转速、大容量”日调节抽水蓄能电站，总装机容量210万千瓦，主要承担华东电网调峰、填谷、调频、调相、系统备用等任务，平均每年可为华东电网在用电高峰时段增发电24.3亿千瓦时，在用电低谷抽水耗电32.47亿千瓦时，可以进一步增强华东电网调节能力、优化电源结构、改善华东电网运行条件。

长龙山电站下水库。受访者供图

“自2021年6月底实现首台机组投产发电以来，长龙山电站一年内陆续实现6台机组投产，截至目前已经累计发送清洁电能超15亿千瓦时，抽水耗电超20亿千瓦时，助力华东地区能源保供和电网平稳运行。”中国三峡集团所属三峡建工长龙山公司有关负责人表示。

长龙山电站上下水库全貌。受访者供图

业内人士表示，抽水蓄能电站是电力系统的重要调节电源，可以根据电力使用峰谷规律，利用上、下水库天然落差，在用电负荷低谷时，用电把水从下水库抽往上水库，变成势能有效储存起来，在用电高峰时把储存的势能再转为用户需要的电能，被称为电网的“充电宝”“调节器”，是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，能够有效促进风电、光伏发电等新能源大规模并网。

为推进抽水储能快速发展，2021年9月，国家能源局发布了《抽水储能中长期发展规划（2021—2035年）》，要求加快抽水储能电站核准建设，按照能核尽核、能开尽开的原则，在规划重点实施项目库内，核准建设抽水储能电站。到2025年，我国抽水储能投产总规模比“十三五”期间翻一番，到2035年，形成满足新能源比例大规模发展需求的技术先进、管理优质的抽水储能现代化产业。

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