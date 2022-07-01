原标题：中国核电：擦亮党旗下的“国家名片”

党的十八大以来，中国核电党委抢抓“双碳”背景下的核电发展历史机遇期，核电建设运行业绩屡创新高。安全运行上，2021年纳入WANO 综合指数统计的22台核电运行机组中19台获满分；工程建设上，华龙一号示范工程福清5、6号机组全面提前建成。这些靓丽业绩，正是中国核电在党的领导下，矢志践行“强核报国 创新奉献”新时代核工业精神拼搏奋进的缩影。

高质量安全生产，创造最佳运行业绩。中国核电党委一方面通过全面实施安全生产责任分区分级管控和危险源分类分级管控、高效运作经验反馈体系、持续推动设备可靠性管理、开展以工单为基础的标准化与精益化管理等手段，持续提升核电机组的本质安全水平。另一方面连续四年开展“党建优秀 管理一流”主题创建活动，把每个党支部打造成战斗在核安全一线的坚强堡垒，使每个党员都成为拱卫核安全的忠诚卫士。核电及新能源机组安全运行业绩屡创新高，2021年商运发电量达到1826.37亿千瓦时， WANO综合指数平均值达99.51分，创造了中国核电运行业绩的新高峰。

高质量产业开发，为“双碳”目标增添动力。中国核电立足“三新一高”要求，大力开发清洁能源产业，以主动作为的政治担当推动实现“双碳”目标。项目开发上，实现了全球首堆“玲龙一号”开工建设、我国南方首个核能供热示范工程顺利投运、全国首个工业领域核能供汽工程正式开工；非核清洁能源装机大幅增长，风电、光伏发电2021年末在运装机规模超887万千瓦。在重大工程建设上，创新建立起“党建联建”机制，把参建单位团结在党旗之下，有力保障了“华龙一号”等重大工程建设，相关经验受到中组部等上级部委的高度认可。期间，田湾5、6号机组实现商运，创造了百万千瓦级核电机组装料至商运的世界最短纪录；漳州1、2号机组建设顺利推进，实现工程建设指标“六大控制七个零”。十年来，公司市值从上市之初的527亿上涨至1300多亿，实现了打造千亿市值清洁能源公司的目标，成为推动实现“双碳”目标的重要力量。

高质量党的建设，保障事业发展行稳致远。中国核电坚持贯彻“两个一以贯之”，把党的建设深度融入公司治理。在体系上，持续强化顶层设计，以系统思维建立具有中国核电特色的“1+N”国有企业高质量党建体系；积极探索创新路径，借鉴WANO同行评估，发布党建同行评估办法，构建党建经验反馈平台，开拓特色党建工作载体，进一步夯实党建工作质量。在文化上，赓续核工业“红色血脉”，建立起“我是中核人、我是中国核电人”的价值认同，有效统一全体党员干部和职工群众思想，为中国核电事业发展提供坚实的思想基础与组织保障。中国核电面向社会公众打造了科普宣传品牌“魅力之光”，十年累计参与人数超三百万。

核电，已成为当今中国对外交往中一张重要的“国家名片”。中国核电在党的领导下，努力在新时代将“国家名片”越擦越亮。

(责编：曹淼、李源)