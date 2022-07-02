记者7月1日从国家外汇管理局获悉，国家外汇管理局企业汇率风险管理服务小组日前发布《企业汇率风险管理指引》，帮助企业全面认识、科学管理汇率风险，助力企业提升防范汇率风险的意识和能力。

该指引大量使用优质企业真实案例，贴近企业实际场景，从大型企业和小微企业等不同市场主体视角，介绍了银行提供汇率风险管理服务的实践，以及套期保值会计的概念和核算方法等。该指引增强可读性，旨在便利企业充分了解汇率避险的积极意义和关键操作。

外汇局相关负责人表示，企业可以把该指引作为开展汇率风险管理的参考指南，建立行之有效的汇率风险管理机制，合理运用外汇衍生品管理汇率风险。此外，外汇局企业汇率风险管理服务小组将结合市场实践对指引进行持续更新。（记者刘开雄）

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