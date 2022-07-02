人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国“西电东送”战略大动脉竣工投产

2022年07月02日06:36 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月1日电（记者戴小河、卢宥伊）记者从国家电网获悉，白鹤滩至江苏±800千伏特高压直流输电工程7月1日竣工投产，这是我国“西电东送”工程的战略大动脉，每年可输送清洁电能超300亿千瓦时。

　　国家电网董事长辛保安说，白鹤滩—江苏工程横跨四川、重庆、湖北、安徽、江苏5个省市，全长2080公里，是服务稳增长的重大保供工程、服务“双碳”目标的重大绿色工程、服务科技自立自强的重大创新工程。工程总投资307亿元，带动了上下游产业链发展，将有力服务西南水电开发利用，保障江苏电力安全可靠供应，推动区域经济协调发展。

　　“白鹤滩—江苏工程是全球首个混合级联特高压直流输电工程。”国家电网特高压部副主任种芝艺表示，该工程在世界上首次研发“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术，集成特高压直流输电大容量、远距离、低损耗，以及柔性直流输电控制灵活、系统支撑能力强的优势，示范引领意义重大。

　　“西电东送”是我国能源发展的重大战略，该工程将推动四川水电大规模开发与外送。截至2021年底，四川水电装机容量达8947万千瓦，水电装机容量和年发电量均居全国第一。白鹤滩水电站位于金沙江干流河段，装机容量1600万千瓦，装机容量仅次于三峡电站，计划于2022年全部建成投产。其中，左岸、右岸各建设8台百万千瓦级机组，分别送电江苏、浙江。白鹤滩—江苏工程建成后，可以有力保障白鹤滩水电站大规模外送，促进四川资源优势转化为经济优势，助力西部经济崛起。

6月28日拍摄的白鹤滩水电站一景。新华社记者 曹梦瑶 摄

　　国家电网江苏电力公司建设部副主任吴威说，华东地区经济发达，用电基数大、比重高，战略性新兴产业、新业态新模式将加快发展，是用电负荷中心。白鹤滩—江苏工程输电能力达到800万千瓦，可满足江苏经济社会发展的用电需要。

　　白鹤滩—江苏工程竣工投产后，可推动华东地区每年减少发电用煤1400万吨，减排二氧化碳2500余万吨。

(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
“花小钱，办好事” 三部门推广疫情防控保险
　　人民网北京7月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委会同财政部、银保监会联合印发《关于推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知》（以下简称《通知》）。 “可以说是‘花小钱，办好事’。…
国家发改委下达70亿元中央预算内投资 要求“一钱多用”
　　人民网北京7月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为推动生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，加快补齐城镇环境基础设施短板弱项，国家发展改革委近日下达污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）2022年中央预算内投资70亿元，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、危险废物处置、园区环境基础设施、海水淡化等项目建设。 国家发展改革委表示，本批投资计划坚持“一钱两用”“一钱多用”，积极服务重大区域发展战略建设，重点向长江经济带、黄河流域、国家生态文明试验区等重点区域倾斜。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部