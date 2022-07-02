记者7月1日从北京证券交易所获悉，今年上半年北交所累计受理115家企业上市申报，其中6月新增受理92家，目前北交所在审企业达137家。

从在审企业情况看，2021年平均营业收入和平均净利润增幅均在30%以上，其中，平均净利润增幅高出北交所上市公司11个百分点；加权平均净资产收益率为20.72%，高出北交所上市公司8.02个百分点。在审企业近八成属于先进制造业和现代服务业，超两成为国家级专精特新“小巨人”企业。

截至6月30日，北交所共有上市公司100家，总市值2100.7亿元。北交所相关负责人表示，目前北交所企业上市审核平均用时143天，企业质量好、中介机构勤勉尽责的项目70天左右可完成审核。

开市以来，北交所上市公司公开发行累计融资208.86亿元，平均每家融资超2亿元，已有5家公司启动再融资。在北交所的“龙头”撬动作用下，新三板获得有效带动，今年以来日均成交额同比增长19.11%，定向发行融资金额同比增长超30%。（记者姚均芳）

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