许维娜 陈蓝燕

志合者，不以山海为远。

6月下旬，金砖国家合作再次迎来高光时刻。作为金砖专业领域重要活动，金砖国家可持续发展高层论坛于29日至30日在福州以“线上+线下”结合方式举办，吸引世界目光。

来自金砖国家及其他国家的政府官员、行业代表和企业界人士等齐聚福州，畅所欲言，激荡智慧，再一次为金砖国家未来的发展提出了中国方案，贡献了中国智慧。

金砖国家是国际舞台上正在崛起的新兴力量，在新形势下，金砖合作既充满挑战，也面临巨大机遇。与会专家学者纷纷表示，金砖国家可持续发展高层论坛的顺利举办，对落实全球发展倡议和全球安全倡议、落实联合国2030年可持续发展议程、推动构建全球发展共同体具有重要意义。

数字经济撬动新的“金色机遇”

金砖国家可持续发展高层论坛。人民网记者 许维娜摄

发展是解决一切问题的总钥匙，更是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。

截至2021年，金砖国家GDP总和已由2001年2.7万亿美元达到24.5万亿美元，占世界经济的比重也由8%上升至24.8%，对世界贸易的贡献率达到18%。金砖国家经济体量大、发展快、影响力广，在全球占据独特位置，成为全球经济增长的重要引擎。

面对新冠肺炎疫情冲击，全球经济复苏乏力，作为新兴市场和发展中国家的代表，金砖国家实现发展的示范效应令人瞩目。

经济复苏路在何方？与会代表们给出了一份份方案。

俄罗斯经济发展部副部长弗拉基米尔·伊利切夫建议，利用创新的解决方案来发展具有韧性的经济。其中，数字经济变得越来越重要，特别是微型及中小企业的数字化，直接关乎着疫情后的经济复苏。中小微企业在经济社会发展中扮演着越来越重要的角色，是金砖国家经济的主要增长点。

当前，新一轮科技革命和产业变革在加速演进，世界主要国家都将数字经济作为培育经济增长点、谋求竞争新优势的首选方向。

日前，金砖国家领导人第十四次会晤核准了《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，该框架就深化金砖国家数字经济合作形成重要共识，开启了金砖国家数字经济合作新进程。

“五年前，中国担任金砖国家主席国，开启了金砖合作第二个金色十年。五年来，中国以坚实的行动助力完善金砖国家合作机制，推动金砖合作取得卓越成效。”国家发展和改革委员会党组成员、副主任赵辰昕在论坛上如是说。

在新形势下，金砖国家作为促进共同发展的重要力量，亟需深化全方位合作，构建高质量伙伴关系，推动世界经济可持续复苏。

联合国工业发展组织投资和技术促进办公室（中国·北京）主任武雅斌认为，疫后经济复苏，不取决于谁先走出疫情，而在于最后一名新冠肺炎患者何时能够健康地走出病房；而全球可持续目标的实现，同样不取决于谁最先完成目标，而取决于广大发展中国家，特别是最不发达国家何时走上可持续发展之路。

心合意同，谋无不成。新开发银行行长马可也颇为认可，当今世界各国变得越来越相互联系、相互依存，没有任何一个国家能够真正的通过闭关锁国来实现经济的繁荣。加强国际协作，才能够应对全人类所面临的共同挑战。

在危机中育新机，于变局中开新局。国家发展改革委国际合作中心主任黄勇称，面对百年未有之大变局，立足金砖合作高质量发展阶段，我们要坚定信心，铆足劲头，紧攥五指，及时把握世界多极化、经济全球化发展必然趋势，加强开放创新合作，为后疫情时代经济复苏注入强劲动力。

“金砖合力”开辟新的蓝海市场

金砖国家可持续发展高层论坛。人民网记者 许维娜摄

携手同心，行而不辍。经济全球化不会改变，合作蛋糕会越做越大。

金砖五国人口约占世界的42%，经济总量约占世界的25%，贸易总额约占世界的18%。近年来，对世界经济增长贡献率高达50%。金砖国家拥有广阔市场和巨大发展潜力，在全球经济格局体系中具有日益重要地位，在保障全球和区域产供双链安全稳定上始终发挥着突出作用。

受到全球各种风险和不确定性增加的影响，包括能源、资源、粮食在内的大宗商品价格纷纷达到历史高点，对各国经济尤其是人民生活带来冲击。

金砖五国是全球主要的大宗商品生产国和消费国。中国国际商会秘书长孙晓表示，为更好发挥优势，金砖各国要携手打通难点堵点，完善自身产业布局和全球资源配置，建立起健全多渠道、多层次的国际供应链体系，共同维护全球产业链供应链开放、稳定、畅通。

能源是金砖国家深化贸易与投资合作的重要抓手。围绕深化金砖国家能源合作，中国石油化工集团有限公司董事余夕志建议，夯实金砖国家能源合作基础，在新能源领域加强交流合作，携手推动金砖国家能源转型，共同促进全球能源企业可持续发展。

在粮食生产领域，“五国之间具有高度互补性的农业合作，成为推动贸易增长的重要引擎，为全球农业合作树立了典范。”中粮集团党组成员、副总裁陈朗建议，在农业贸易投资、农业减排、数字农业、农业生物多样性保护等领域加强合作。

陈朗表示，金砖国家深化大宗农产品产销合作，对于推动五国经贸在更高质量更高水平上实现更好发展，对于引领带动全球经济贸易增长，意义重大而深远。

为了充分发挥金砖五国在大宗商品领域的资源优势，中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理王石磊建议，进一步深化在大宗商品产业链供应链方面的合作，搭建更深层次的大宗商品合作共同体，以产业链上下游稳定共同支撑各国经贸的联通共赢，以国际话语权提升共同保障各国经济的稳定发展。

众人一条心，黄土变成金。王石磊表示，金砖五国携手并肩，在大宗商品领域共画最大同心圆，实现最大公约数，各国大宗商品产业未来将开辟出一片新的蓝海市场。

绿色发展赋能新的“金色之路”

金砖国家可持续发展高层论坛。人民网记者 许维娜摄

绿色发展是世界经济发展的长远之策。携手推动绿色发展，早已成为金砖国家的共识。

作为金砖专业领域重要活动，本次论坛的核心议题之一就是“推动实现更加绿色、健康、安全、可持续的全球发展”。

南非科创部国际合作与资源司副总司长丹杜特伊特表示，本次论坛围绕“可持续发展”的定位，让我们不断讨论交流，信息互通，并且分享良好实践，谋划下一步合作，这对于推进可持续发展议程非常重要。

当前，人类社会面临着气候变化所引发的生态破坏、能源短缺等一系列问题，迫切需要各国共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，促进绿色低碳转型，打造清洁美丽的世界。

“虽然疫情给我们带来了挑战，可持续发展依然是印度发展战略的核心。而且，印度已将可持续发展的目标纳入政策制定以及相关项目的顶层设计中。”印度环境森林和气候变化部经济顾问拉贾斯里·瑞表示。

绿色低碳，关键在于人。中国科学院院士、浙江大学校长吴朝晖建议，一是培育绿色发展背景下创新人才，永做绿色教育坚定的推行者；二是推进绿色发展背景下的科技创新赋能，努力走绿色科技高端提供者；三是传播绿色发展背景下的生态文明的理念，勇做绿色文化前沿的引领者。

“新形势下全球绿色转型与气候合作既是挑战，也是机遇。”全国人大常委会委员、国家气候变化专家委员会副主任王毅建议，金砖国家以及其他多国集团应该发挥更加积极、负责任和建设性作用，加强基础能力建设和基础研发合作。

“我们需要开展‘金砖+’气候合作，包括技术和商业模式推广，特别是可再生能源和数字绿色技术融合。”在王毅看来，金砖国家互相之间以及通过金砖国家之间的合作，在第三方市场、第三方国家开展合作，支持这些国家气候基础设施投资以及能源绿色低碳转型。

绿色不仅是生态，也是产业。积极布局绿色产业风口，与会代表们一致认为，金砖国家产业绿色化发展对全球经济可持续发展具有重要意义，成功的产业绿色化发展模式可为全球发展中国家提供良好示范。

风劲扬帆正当时。高扬创新合作之帆、把稳绿色发展之舵，金砖国家这艘大船在第二个“金色十年”，定能开辟更加宽广的金色航程。

(责编：李楠桦、吕骞)