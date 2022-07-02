蔺丽爽

原标题：多地推“航空旅游季” 机票最低两折

部分旅游热点地区推出优惠政策 航司针对暑期推出特价航班吸引游客 多地推“航空旅游季” 机票最低两折

全国行程卡“摘星”的消息带来新一轮机票、旅游平台搜索热潮。7月1日全国摘“星”后，上海首个跨省旅游团出发乘坐当天9C6137航班，前往甘肃进行6天5晚的甘南旅游，这是境内旅游航空市场迎来复苏的一个缩影。

北京环球度假区、上海迪士尼乐园陆续恢复开放，游客们纷纷发出感慨：“游园的快乐又回来了！”北京青年报记者了解到，境内有多地启动“航空旅游季”，市场利好政策频出，景区、住宿、出行等领域均迎来强劲反弹，一些旅游热点航线推出暑期旅游季特惠机票，最低可达两折。

暑期机票预订量增幅大

随着暑期旅游旺季的来临，近期全国范围内，机票预订量与机票价格均出现涨幅。据去哪儿大数据显示，截至7月1日15点，去哪儿平台上近三日(29日、30日、1日)的国内机票预订量显著增长，6月30日同比6月29日最高增幅近四成。其中，在全国行程卡“摘星”后，北京进出港的暑期机票预订量增幅最快，达286%。北京-成都、成都-北京的航线，从一周前热门航线top10之外，跻身7月1日去哪儿平台上热门航线第三名、第五名。

去哪儿大数据研究院院长兰翔分析，从端午节之后，全国民航国内旅客量已经超过2019年同时段5成，随着近期各地出行政策调整，即使机票平均支付价格和燃油附加费同步上涨，但也没有降低旅客的出行意愿，目前行业平均票价为800元左右(不含燃油附加费、机场建设费)，在7月5日燃油附加费正式调整前，将迎来新一轮旅客订票高峰。

大兴机场推出9条“兴快线”

暑运首日预计大兴机场当日航班量达到280架次，客流量约2.8万人次。近期航空市场逐步回暖，大兴机场联合驻场航空公司加大运力投入，并且联手携程、飞猪、同程等平台，共同推出优惠机票、出行优惠券等产品，产品覆盖整个暑期。

此前，大兴机场协同南航、东航、厦航已推出北京大兴=广州、北京大兴=深圳、北京大兴=昆明、北京大兴=西安、北京大兴=厦门等9条“兴快线”航空快线产品，旅客选择“兴快线”将享受优享值机、优享安检、优享登机口以及“随到随飞”、交通大礼包等出行服务。

目前，优惠机票方面北京大兴至厦门560元起、北京大兴至昆明640元起、北京大兴至广州840元起、北京大兴至深圳950元起等。

部分航线机票最低打两折

“马上就要暑假了，孩子盼着能到外地旅游”，北京海淀区一名小学生家长苏女士表示，看到黄山学生免门票、三亚机票也比疫情前暑期旺季便宜不少，正在刷机票、做攻略，期待能够暑期成行。

部分旅游热点地区推出优惠政策，航司针对暑期推出特价航班吸引游客。6月9日至8月31日，全国游客可享受黄山等3个景区日游门票半价优惠，全国中、高考学生则享受免票优惠；7月4日春秋航空即将开通石家庄直飞张家界航班，航程仅需2.5小时，每周一、三、五、日执飞，首班特价机票199元起；南航APP或“中国南方航空”微信小程序，每天一班的南航张家界往返长沙航班，单程最低票价均为170元起，空中飞行时间约为40分钟。

三亚航线比淡季略有涨价，但价格仍在两至三折。从机票价格走势来看，北京飞三亚价格已经上涨，北京-三亚经济舱票价在750元至1580元之间，相当于两至四折；上海飞三亚(单程直飞)经济舱最低机票价已从此前700元左右涨至1500元以上。

此外，据湖北机场集团发布的消息，暑假期间将启动“2022惠游湖北·航空旅游季”，武汉天河机场持续加密广州、深圳、成都、昆明等国内重点城市的航班密度，打造便捷“航空快线”。7月1日将开通喀什、伊宁航线，加密林芝、泸沽湖、延吉等航点，满足暑期广大游客出行需求。6月27日至28日陆续开通菏泽、安康航点。6月中旬，湖北省针对“跨省游”各航空公司推出系列优惠机票产品，如南航在固原、长治、恩施、武当山等航线推出2折特惠机票，东航推出“首乘优惠直减产品”“空铁联运直减产品”，深航推出“3人成团优惠产品”等，降低出行成本。

多家平台推出燃油补贴

6月30日，多家航司发公告，自2022年7月5日起，燃油附加费收取标准上调。国内航线燃油收取标准为：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。这也是我国自2000年开始征收燃油附加费以来的最高收取标准。

各大旅游平台针对创下新高的燃油附加费推出了相关优惠活动。同程旅行推出了燃油费次卡，用户购卡后可分三次抵扣总计150元的机票燃油附加费；飞猪将推出机票燃油费补贴，包括燃油费5折、3张燃油费折扣券等活动，补贴时间为7月4日至8月31日，覆盖整个暑期。

消费提示

退票有风险 订票需谨慎

业内人士表示，一是预订机票要选择航空公司官网、APP等直销渠道，以及有合法授权的销售代理人购买机票，并保留好有关凭证，避免上当受骗。

二是越是价格低的机票，退改条件限制越多，旅客因自身原因退改签时可能要支付更多费用，因此在选购机票时一定要充分考虑自身行程变动风险，详细阅读所乘航班的客票退改签规则，避免因自愿退票或改签被收取高额费用。

三是行李标准有差异，购票旅行要注意。目前，各航空公司会根据航线、时刻、票价等因素，制定多样化的行李运输标准，在行李尺寸、重量、免费行李额等方面存在较大差异。在此，我们提醒广大旅客，在购票时一定要认真查看所购航班的行李运输标准，避免因行李超限导致被额外收费或被拒绝运输的情况发生。

(责编：杨曦、李楠桦)