梁姊 郭方达

原标题：“剧本杀”等娱乐场所纳入管理 业内人士建议从源头防止“问题剧本”

“剧本杀”等娱乐场所纳入管理 业内人士建议从源头防止“问题剧本”

新华社天津7月1日电(记者梁姊 郭方达)暑期将至，“剧本杀”“密室逃脱”等娱乐活动客流高峰即将到来。然而，部分“剧本杀”剧本中存在“黄色暴力血腥”内容，一些密室逃脱场景中“黑暗追逐电击”行为，也引发是否会对未成年人产生不良影响的担忧。日前，文化和旅游部等五部门联合发布通知，首次将“剧本杀”“密室逃脱”等近年来快速发展的娱乐经营场所新业态纳入管理。

乱象滋生 行业受争议

“剧本杀”是一种新兴的娱乐形式，玩家们扮演手里剧本中的角色，由主持人引导，通过剧情推理、搜证梳理线索，共同找出案件中的真凶。参与人数在4到8人不等，单局游戏时间通常在4个小时以上。

“剧本杀”爱好者吕泽告诉记者，“人均百余元的消费，除了能够体验推理破案的刺激和剧本人物的人生外，还能在游戏之余满足社交需求。”

“娱乐+社交”属性让“剧本杀”在短短几年内成为年轻人的娱乐“新宠”。基于网络平台相关数据发布的《2021实体剧本杀消费洞察报告》数据显示，超7成消费者为30岁以下的年轻人，其中学生群体占比最高，达28%。

但与此同时，行业飞速发展也导致多种乱象：部分剧本主题荒诞恐怖、内容涉黄色暴力、行业门槛低、盗版等状况，让整个行业备受争议。

记者曾在一次游戏过程中看到，现场环境昏暗，暗红色的灯光闪烁，诡异的音乐循环播放，在主持人的引导下，几名女性玩家不时发出惊悚的叫声。类似的场景在游玩过程中并不鲜见，血腥恐怖甚至成为一些剧本的营销卖点。

新规加强对未成年人保护

日前，文化和旅游部等五部门联合发布通知，将“剧本杀”“密室逃脱”等近年来快速发展的剧本娱乐经营场所新业态纳入管理。

通知明确了经营场所使用的剧本脚本、名称、作者、简介、适龄范围等信息实行告知性备案。还专门提出加强未成年人保护工作：要求剧本娱乐经营场所使用剧本脚本设置适龄提示，标明适龄范围；设置场景不适宜未成年人的，应当在显著位置予以提示；除国家法定节假日、休息日及寒暑假以外，剧本娱乐经营场所不得向未成年人提供娱乐服务。

“监管起来也能改变行业‘劣币驱逐良币’的问题。”大连轩辕空间密室逃脱创始人王政凯告诉记者，“这个行业并不是没有擦边球内容就活不下去，不少密室剧本包含亲情、友情的立意，家长都带着孩子一起玩。”

其乐融融推理馆创始人“帝国”告诉记者，早在2020年，行业内就曾联合上万家店铺形成联盟，抵制涉及黄色、暴力、血腥内容的低俗剧本。

“行业已成红海，靠猎奇剧本引流远远不够了。店铺还要有特色才能留住玩家。”西安市一位“剧本杀”店主告诉记者，目前店铺正在升级改造声光电设备，为玩家打造更好的沉浸空间体验。

为剧本上的“第二人生”负责

事实上，早在今年一季度，上海、辽宁等地已经开始推行“密室”“剧本杀”剧本自审，规定了剧本及故事情节中不得出现的情形及从业人员、演职人员不能实施的行为，并将剧本向文旅部门备案。

业内人士认为，“剧本杀”产业链包括剧本编剧、店家和消费者三个部分。对“问题剧本”的监管，不仅要体现在商家行为上，也要体现在剧本创作上。

据了解，五部门发布的通知设置了一年政策过渡期。多位“剧本杀”店主坦言，期待这一年中能够出台标准化、可参考的剧本自审规范。天津“剧本杀”店主琴子说：“作为商家能做的也只是不提供带有恐怖元素的实景搜证，或是主观判断哪些本子适合未成年人玩。对于执行情况如何、能否确实起到保护未成年人的作用，还需进一步规范。”

在资深“剧本杀”剧本监制“雪人”看来，剧本创作有些像早期野蛮生长的网络文学。“许多店家实际上是一边开店，一边搞剧本创作发行。与成熟的剧本创作公司不同，某些个人作者或是一些非公司化的小工作室并没有专业的监制角色，作品写完了、自己觉得没问题了就拿出去卖，没有人对内容合规负责，其质量和规范很难保证。”

“建议对于行业上游剧本创作环节制定规范措施，比如推行未成年人分级制度，或是提高剧本发行准入门槛，从源头解决‘问题剧本’的出现。”“雪人”说。

(责编：杨曦、李楠桦)