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便利店借外卖复苏：实体零售模式需要 更多数字化创新

2022年07月02日08:26 | 来源：北京青年报
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原标题：便利店借外卖复苏：实体零售模式需要 更多数字化创新

　　据《人民日报》报道，近年来，随着我国商贸流通体系建设不断推进，末端配送也持续创新和优化，在线上线下消费加速融合发展过程中，催生出即时配送新模式，给消费者带来新体验。

　　即时配送是消费者通过线上交易平台下单，线下实体零售商线上接单后执行配送的一种零售服务方式。一般情况下，即时配送能在30分钟至60分钟内，完成从用户下单到拣货打包再到商品配送的整个流程。

　　即时零售从送餐饮到送百货，背后是疫情防控催生的民生保供需要。近半年来，受奥密克戎疫情影响，不少城市对公共场所人员流动展开了管控。在此背景下，人们对米、面、粮、油等原本可以通过社区商超解决的即时需求变得难于触达。与此同时，各中小商超也因为与顾客常态连接的断开而遭遇现金流危机。在需求与供给端两厢推动下，“本地门店＋外卖配送”的即时零售模式应运而生，而在疫情管控逐步解除后，这一模式也逐渐成为了实体门店拓展销量的重要途径之一。

　　美团平台数据显示，今年1月至5月，商超百货等各类实体零售门店线上订单额增长了70%，社区百货店6月上半个月线上同比增长约45%。从消费者的视角看，即时零售助力中国业已成熟的实体零售店形成了区域规模效应，实现了“近距离的便利”。这正是即时零售能够扎根中国并蔚然成风的重要原因。

　　“近距离的便利”是日本知名便利店7-Eleven创始人铃木敏文提出的理念，受此理念催生和促发，日本形成了极为繁荣的15分钟生活圈。从促消费的视角看，15分钟便民生活圈对本地民生经济有着重要的推动作用。

　　2021年7月，商务部办公厅、国家发改委办公厅、市场监管总局办公厅等11部门印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，其中提出，“统筹考虑当地电子商务、即时配送等在线商业发展水平，做到实体门店配置与在线商业发展相协调。”揆诸当下，即时零售正是实体门店与在线商业协调发展的重要案例。作为城市基础设施的外卖配送，已经从生鲜蔬菜、面包饮料等扩大覆盖到电子产品、日化美妆等品类，消费者与商品的时间距离已缩小至盏茶之间。越来越短的时空距离中，酝酿着更高黏性、更持久的经济潜力。

　　与日本等国家不同，中国的社区便利店等业态仍然是普通百姓的基础谋生途径，并未形成便利店巨头一统天下的局面。普通社区百货店资金、技术相对薄弱，因此，中国难以走资本化集约化的路线来发展“15分钟生活圈”，相反，借助即时零售、电子商务等手段来拓宽经营服务范围，便成为了更符合现实情况的数字化创新。

　　上述《人民日报》报道援引的便利店案例显示，疫情期间，便利店通过上线外卖平台，把流量转化为销量，意外拓宽了经营服务范围。可以设想的是，如果城市区域中的分散化、原子化的便利店通过即时零售形成城市生活圈的零售网络，城市的消费需求必然会有新的一轮增长。

　　在实体经济平稳复苏的当下，即时零售的深层价值仍有待进一步挖掘。作为数字零售领域第一次出现的线下线上同步共振的新消费模式，即时零售植根于中国实体经济的成熟生态中，实现了线上线下同步繁荣，未来数字经济与实体经济的融合创新必将更富生命力。

(责编：杨曦、李楠桦)

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