佘 颖

原标题：直播带岗仅有热闹是不够的

直播带货不光带美妆、生鲜，也开始带岗位了——近日，有短视频平台邀请了平台上名气大的主播免费为企业宣传招聘信息。多家知名企业开出5000元至7500元的月薪，有的企业放出上万个招聘岗位，且免费提供住宿、水电和出游，有的企业强调提供“六险一金”，还有的提供12天至17天的带薪年假、13个月月薪以及员工购车优惠，等等。

眼下不少求职者焦虑工作难找，但仍有企业面临招工难、留人难，急需大量员工，并给出优厚条件。这种结构性就业失衡，一方面是求职者技能与企业需求不完全匹配，另一方面是信息不对称。解决前者，需要对职业教育、技能培训等方面进行改革，是项长期工程，解决后者，直播带岗倒有“短平快”的优势。

首先，直播间高效对接，比线上投简历、线下招聘更有优势。在主播的介入下，仅2个小时的直播，就让5家企业合计收到报名简历17.5万份，而一场大型线下招聘会通常只能收到几千份简历。

其次，简便易行。在线下收集和填写应聘信息，一个人至少得几分钟，而线上动动手指就能一键报名，更适应蓝领的求职习惯。直播带货经得住一晚几千万单的电商促销高峰，如今用来保障提交十几万份简历，可谓小菜一碟。

再次，互动性强，可以随时解答求职者对工作的疑问。屏幕上不时闪过的数千人正在报名企业的场景，把求职的氛围感拉满。别说有找工作需求的人了，就是普通观众也忍不住想去点击报名按钮看看热闹。

直播带岗的这些优点结合在一起，降低了求职者跑招聘会、搜寻用工信息的成本，更便于求职者筛选出适合自身的岗位，同时也能缓解企业的招工难、用工荒。企业进一次直播间就能覆盖上百万名观众，比一场一场跑线下招聘会、合作用工中介的成本低得多。今年以来，江苏常州、山东济南与潍坊、山西等地相关部门通过直播带岗的方式，针对蓝领、大学生、农民工、退役军人等群体举行招聘专场，取得了良好效果。

直播带货曾经创造过大主播单日销售额超100亿元的纪录，但也面临与实体经济争利等争议。如果更多的带货主播能分点精力当带岗主播，直播间也许能在促消费之外，更好地服务实体经济、切实发挥平台经济的稳就业作用。这也符合中央支持平台经济健康发展的定位。

不过，直播带岗仅仅有热闹是不够的，还得看提交简历的求职者有多少能真正找到饭碗。把观看流量转化为岗位“留量”，关键在于平台、主播、求职者、企业之间的精准匹配，有多大的锅，烙多大的饼。比如，平台的用户和主播的粉丝以蓝领居多，那就多发掘制造业等招聘需求。在对接过程中，招聘信息的真实性、求职者的个人信息安全也应高度重视。求职者提交手机号等个人信息，主要基于对平台和主播的信任，平台和主播有义务保护好求职者个人信息，也有义务核实企业业务、薪资、社保、员工待遇等相关信息，提醒求职者尽可能与企业直接签订合同，避免出现信息虚假、中间商误导等情况。

公益性质的直播带岗体现了平台企业和主播们的社会责任。作为新事物，它的各个环节目前尚不完善。平台和主播应守住初心，加强管理和磨合，不断改进，社会各界也不妨多一些关注和包容。各方共同努力，才能让直播间成为求职者和岗位之间靠谱的桥梁。

(责编：杨曦、李楠桦)