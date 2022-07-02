柳 文

原标题：延伸产业链 展现新“梅”景

世界杨梅看中国，中国杨梅看浙江。不论是杨梅种植规模还是产值，浙江均位居全国首位。这其中，有自然条件、资源积聚、文化积淀等多种客观因素。但更重要的是，在杨梅种植和产业发展中，浙江并没有简单地“靠天吃饭”，而是站在科技兴农、产业强农、消费促农的高度，为杨梅种植创新、研发新品种等提供有力技术支撑，并通过产品深加工、文旅融合发展等，延伸产业链条，让一颗小杨梅呈现新“梅”景、长成大产业。

保护培育优良品种，是产业发展的前提。浙江仙居拥有世界上最大的古杨梅种质资源库，当地对种质资源进行了深度鉴定、系统研究，并予以建档立卡保护。在此基础上，浙江因地制宜培育出更多杨梅优良品种，以适应变动不居的市场，获得了越来越多消费者认可。摸清种质资源家底，开展种质资源全面普查保护；在利用中保护，实现“两条腿走路”，为种业插上科技翅膀，让“短板”变“长项”，成为浙江杨梅产业发展壮大的有力支撑。

从“卖原料”向“卖产品”“卖服务”转变，是提升产品附加值的关键。在浙江仙居、兰溪等杨梅主产区，一颗颗杨梅被加工成果酥、果酱，或深加工成蜜饯、罐头、杨梅酒等，价值就能翻几番。如果再进一步细分客户群体，提供精深加工的定制杨梅产品，并创新营销方式，相信增值空间会更大。只有不断拉长产业链，并向产业链上下游延伸乃至做全产业链，才能把农产品“吃干榨净”，从而不断扩展其价值链，实现产业新升级。

一二三产业融合发展，是产业振兴和农民致富的强劲动力，也是新时代消费升级的客观要求。杨梅具有生态、文化、旅游、康养等多重价值，深度挖掘这些内在价值，市场和利润空间都不小。浙江推进杨梅全产业链建设，不断赋予杨梅多种功能、提升多元价值，在拓展农民就业、增加农民致富上探索得更远。当前，休闲农业、乡村旅游显示出较强的发展韧劲，亲近大自然、释放生活和工作压力，成为越来越多人的假期选择。浙江兰溪市马涧镇就抓住商机，依托当地拥有的杨梅等自然资源，打造出融合自然美、人文美、乡土美的“网红小镇”，获益不菲。

(责编：杨曦、李楠桦)