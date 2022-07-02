童 政

原标题：文创园激活乡镇夜间经济

铃声一响，仿佛回到当年上课的教室和贴满明星海报的宿舍，“音像厅”里磁带、光碟唤起青葱回忆，老物件让时光流淌回30年前……开业仅4个月，广西贵港市港北区根竹镇文创园的“老村食堂”怀旧主题中餐厅便凭借怀旧主题用餐体验吸引了大批游客。

近日，记者来到根竹镇乡村振兴示范带上的文创园。根竹镇党委书记吴梓民说，文创园是示范带上的重要节点，采取“村集体+企业”开发运营模式，由根竹镇8个行政村投入集体经济发展资金与企业抱团共建，建成集农耕文化体验、图书馆、餐饮、住宿、手工艺品制作、夜间灯光集市于一体的文旅综合体。

“前些年发展特色产业，各村上了一些短平快的项目，但资金少、项目抗风险能力弱，缺少可持续性。在当地政府的引导下，各村决定把这些资金整合在一起，利用离市区近的特点发展周末游和周边游，促进村产业持续发展壮大，进一步巩固脱贫攻坚成果。”根竹镇镇长覃玉雁说。

资金整合了，怎么干是个问题。根竹镇各村过去习惯种植甘蔗水果，大家都对文旅产业很陌生。“如果还是搞成传统的农家乐，千村一面，就不会有竞争力，于是我们引进了高岭创意餐饮有限公司，希望给乡村旅游插上文创的翅膀。”港北区委常委、统战部部长秦一翔说。

然而事情并非一帆风顺。“我们团队在去年5月份到7月份调研了这几个村，发现既缺天然乡村旅游景观也缺硬件设施条件，很难吸引游客。”高岭创意餐饮有限公司总经理黄文卓说。最终，运营策划团队设计配套一个火龙果种植基地，种下成片火龙果、点亮催果灯光，搞音乐节、夜间集市等夜间经济，打造网红打卡点。

“老村食堂”怀旧主题中餐厅也是当地发展文旅业的一个切入点。今年2月3日开业的“老村食堂”是由废弃村改造而成的，两层楼只有六七个包厢。“老村食堂”开业第二个月就开始实现盈利，现在基本每天都客满，周末还要提前预订。

“文创园建起来以后，村里的变化很大，我也从外面的电子厂回食堂这里务工了，现在从家到上班地方就5分钟，收入也比以前多了。”正在制作柠檬冰茶饮品的覃少平说。

在文创园附近的小卖部里，陈杜娇正整理着新上的货。“在村里开了十多年小卖部了，文创园搞起来后，店里的营业额增加了5倍。”陈杜娇说，她的三婶以前卖草莓要挑到外面很远的大马路边，如今在文创园集市销售，最多一天可卖1000多元。

一个个令人振奋的故事在村民中口口相传，大大增强了大家发展文旅业的信心。

“我们在做项目规划时，定位是‘微度假’，半个小时就能从市区到达这里，把低频的旅游消费变成高频的休闲消费。村民参与后，农产品也变成高频销售。”黄文卓说。

萤火虫图书馆、农耕文化博物馆、农耕文化体验园、陶艺馆、木雕工艺品作坊……一个个项目既壮大了村集体经济，又带动村民增收致富。在这条根竹镇乡村振兴示范带上，离文创园3公里左右的电商小院于今年3月份开业。

“电商小院立足于帮助村民解决销售难题，我们还准备将这里打造成农村电商直播培训、人才孵化基地，现在晚上不少村民表演才艺，为后续开展直播引流。”电商小院负责人朱滨说。

造物市集、田野音乐会、星空观影会、露营生活、亲子研学等系列活动，更是激活了整条根竹镇乡村振兴示范带的活力。“示范带将被打造成为集乡村设计建设体系、乡村建设人才培养、返乡创业基地、乡村文化展示传承等多功能于一体的综合性乡村振兴平台。”吴梓民说。

(责编：杨曦、李楠桦)