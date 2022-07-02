万 政

原标题：县城文旅如何亮绝活

假期休闲不远走，方圆百里寻去处。随着短途游、露营等旅游方式兴起，县城成为越来越多人的休闲旅游目的地。赏美景、品美食、观戏剧、看文化……越发丰富的消费需求让更多的县城发现其中商机，尝试打造文旅特色产业。但在发展过程中，也有不少县城发现，产业容易特色难，亮不出“绝活”，不仅难以吸引游客，还会造成资源和资金的浪费。

文旅“饭”不是那么好吃的。一是在于多数县城的先天资源禀赋并不突出，受限于交通、客流等各种软硬件条件，单纯依靠名山大川、名胜古迹来打开市场、闯出天地只有少数县城有这个条件；二是在于发展思路不够开阔，受制于“门票经济”等惯性思维，产业建设粗放、开发层次偏低等问题在不同程度上存在。

想要亮出“绝活”，一方面，得练出“一招鲜”的本事。先天优质的文旅资源终归少，对于大多县城而言，产业发展要摆脱“大开大合”的打法，在深度发掘文化资源上下功夫。我国拥有极其深厚的历史底蕴，雄伟壮奇的山河不能处处见，但丰富多样的文化却是家家不同。如果能够充分挖掘本地的历史价值、文化底蕴，打造具有辨识度的产品标志，在讲好历史故事、文化故事与产业故事的同时，抓住游客心理，打动情思，定能提升体验，实现文化资源与旅游资源的深度有机融合，在市场中占据一席之地。

另一方面，得提升“融会贯通”的智慧。在一个县区当中，文旅资源禀赋集中一处的并不多见，资源分布零散、类型多样是大多县城面临的问题。要在文旅开发的过程中进行通盘设计规划，学会算大账，摒弃只顾地方利益打小算盘的思想，在县域范围内实现不同种类、不同区域文旅资源的有序整合，形成相对完整和闭合的文旅产品消费链。同时还可以在有条件的情况下，打造“文旅+”布局，让文旅不仅是文旅，而是成为康养、体育、商业等更多产业的“增效器”。

在发展过程中，县城必须要谋定而后动，因地制宜，宜大则大，宜小则小，切忌一哄而上，如果落入“千城一面”的俗套，甚至成为乡镇房地产的变种，反而不美。

(责编：杨曦、李楠桦)