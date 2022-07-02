齐芳

原标题：600万年前大熊猫就开始吃竹子了

云南昭通水塘坝始熊猫生态复原图 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所供图

大熊猫本来是一种凶猛的食肉动物，什么时候变成了酷爱竹子的萌宝？古生物学家们研究了始熊猫的第六指，即“伪拇指”，结果显示，大熊猫专门吃竹子的习性至少在距今700万~600万年前就开始了。

这一成果由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所（以下简称“古脊椎所”）客座研究员及美国洛杉矶自然历史博物馆研究员王晓鸣、古脊椎所研究员邓涛、中科院昆明动物所研究员吉学平等合作完成，论文日前发表在国际学术刊物《科学报告》（Scientific Reports）上。

大熊猫为了能吃竹子，演化出了很多“独门绝技”，伪拇指就是其中之一——除了大多数哺乳动物前肢上正常的五个手指外，大熊猫还有一个强烈增大的手腕部骨骼，即桡侧籽骨，充当第六个手指，形成可以对握的“拇指”来抓住竹子。研究表明，熊猫简陋的伪拇指很难用于采集熊科通常的杂食原料，如种子、坚果、浆果，甚至矮草等，这表明增大的桡侧籽骨的唯一取食目标就是竹子，伪拇指是熊猫谱系中有效采集竹子的关键适应。

那么，伪拇指是什么时候演化出来的呢？

2015年，邓涛、吉学平等在水塘坝晚中新世遗址中发现了关键的始熊猫伪拇指和臼齿化石。这是迄今为止发现的最早的始熊猫伪拇指化石。

古生物学家们结合之前的研究认为，这一伪拇指是大熊猫伪拇指演化的中间形态——此时的始熊猫已具有增大的桡侧籽骨，并形成了对握的“拇指”功能。对臼齿化石的研究表明，始熊猫的牙齿形态已经达到了现代大熊猫的复杂程度，甚至更复杂。结合二者，古生物学家们认为，始熊猫已经开始吃竹子了——这种简陋的“拇指”表明，距今700万~600万年前，大熊猫专门吃竹子的习性就起源了。

但是，始熊猫的伪拇指比现生大熊猫的伪拇指要长，而且末端没有出现现生大熊猫那样精细的弯钩。那么，为什么自中新世晚期以来，大熊猫的伪拇指没有进一步增大呢？古生物学家们分析认为，原因可能有两个：一是大熊猫栖息地中竹子非常丰富，可以说唾手可得。因此，大熊猫的伪拇指只需要比较大的握力来扭转和拉拽一根或几根竹子即可，并不需要太长以抓握更多数量的竹子。另一个更重要的原因是为了兼顾走路时的承重功能。肥胖的熊科动物都是蹠行式走路，即走路时以前、后脚掌接触地面。强烈伸长的桡侧籽骨会突出于掌面，从而对行走产生干扰，通俗地说，就是会硌脚。邓涛说：“分担体重的限制可能是熊猫的伪拇指从未演化成完整手指的主要原因。”

(责编：杨曦、李楠桦)