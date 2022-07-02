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业内共议中企“走出去”：须树立整体安全观 打造“出海”工作范式

2022年07月02日12:46 | 来源：人民网
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人民网北京7月2日电 （焦磊）当前，新冠疫情、地缘政治等多重因素影响下，全球产业链供应链受到冲击，中国企业“走出去”面临新的挑战。

2021年，面对诸多不利因素，我国对外投资合作实现平稳发展。全行业对外直接投资9366.9亿元人民币，同比增长2.2%。多位业内专家认为，百年变局和世纪疫情叠加影响下，中国经济发展韧性持续显现，中国企业“走出去”的脚步不会停滞。同时，必须树立对外投资合作的整体安全观，打造中国企业“出海”的工作范式，切实维护自身的海外权益。

江泰国际合作联盟、江泰全球救援联盟主席沈开涛在2022中国企业走出去风险发布会（第八届）上表示，企业在“走出去”的过程中，要贯彻落实国家安全的基本方略，确保企业走出去之后的发展利益和安全关切，坚持可预测、可防控、可持续的境外安全风险管理和投资利益保护。同时，要有对外投资合作安全的大格局、要有合作共赢的风险防控思维、要有依托政府公共服务的理念。

中国产业海外发展协会会长和振伟认为，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出，海外的中资企业在产业链供应链、经营性大数据和社会安全方面面临更多风险挑战。中国企业开展海外投资和贸易既要抓住发展机遇，也要积极应对挑战，趋利避害，增强风险意识，防范化解风险。

同时，多位与会嘉宾表示，对于中国企业“走出去”来说，要积极利用国际资源，补充国内供应链短板，主动融入国际市场和全球产业链体系；要加强合规意识和风险意识，充分了解和遵守东道国法律法规、风俗习惯，健全企业风险防范体系等。

(责编：李楠桦、吕骞)

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