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山西出台稳就业措施 高校毕业生首次创业补贴15000元（创业资讯）

2022年07月06日15:39 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社太原电  （记者马晓媛）记者从山西省人社厅获悉，山西省近日下发《关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》，出台一揽子措施推动就业，其中提到，对高校毕业生首次创业并带动1人以上就业，在工商注册且有纳税行为或缴纳社会保险费后，给予15000元的扶持。

　　通知强调，要保持全省就业形势总体稳定，坚决防止出现大规模失业风险，力争今年全省城镇新增就业45万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内；要促进重点群体充分就业，力争今年应届高校毕业生总体就业率达到90%，农民务工就业规模突破600万人，脱贫劳动力务工就业规模95万人以上。

　　通知明确，将强化政策支撑，大力培育市场主体吸纳就业，特别是引导投资和重大项目建设向吸纳就业能力强的行业产业倾斜；全力支持企业稳定就业岗位，对定为中高风险疫情地区的县区中受疫情严重影响暂无法正常经营的中小微企业，按每名参保职工500元的标准发放一次性留工培训补助。

　　山西省还提出，将广泛开展职业技能培训，今年计划开展各类补贴性培训50万人。特别是对就业重点群体大力开展订单式、项目制培训，按职业工种等实施阶梯式补贴，最高补贴至每人4000元。

(责编：曹淼、李源)

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