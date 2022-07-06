霍木

提供免费创业培训，出台创业担保贷款及贴息、税收优惠、创业补贴等政策，打开创业孵化基地的大门，提供项目推介、孵化服务等支持……一段时间以来，各地区各部门出实招、务实功，为有志于自主创业的大学毕业生，提供多方面政策帮扶，营造良好的干事创业环境。

就业是民生之本。今年我国高校毕业生预计达1076万人，稳就业促就业压力客观存在。当前是高校毕业生就业的关键阶段，需要做实做细就业指导服务，特别要围绕毕业生就业方向和意愿进行精准帮扶，对选择自主创业的毕业生要充分鼓励、保驾护航。每一位毕业生的出路都牵连人心，每一位毕业生的选择都值得尊敬，那些把握机遇、御浪而行的创业者们更是在追梦路上挥洒汗水，也必定能成就一番事业。

大学生是创新创业的生力军，近年来越来越多大学生投身创新创业实践。可以说，当前毕业生选择自主创业，是具有丰厚土壤的。但在创业实践中，一些毕业生仍难免面临融资难、经验少、服务不到位等问题，需要多方帮扶、合力支持，如此才能更好提升大学生创新创业能力、成功机率，增强创新活力。

帮扶自主创业毕业生，高校要做好创新创业教育支持。从教学层面，要健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系，尽量让相关内容灌注于他们创业全过程；从能力提升层面，要健全校校、校企、校地、校所协同的创新创业人才培养机制，用好企业、校友等资源，为毕业生创业拓宽思路、汇聚能量。教育资源是重要的创业资源，让自主创业毕业生们从中借力、受益，有助于他们从思想、能力、视野等方面得到全面提升。

帮扶自主创业毕业生，服务平台要做好容纳、托举扶持。毕业生自主创业，很大程度上需要依托大学科技园、大学创业园、大学创客空间等校内创业实践平台，也离不开各个地方建设的工业园、产业园、孵化园等服务平台。这意味着，从创业想法到创业实践，平台托举得越稳固，创业基础也越牢固。这就需要相关平台结合实际需求，加大支持力度，比如给相关创业者免费开放平台服务、尽可能提供精准的信息服务、帮助比如投资机构等相关机构和大学生创新创业团队合作对接等。创业服务平台不只是给毕业生创业提供了场地、空间，更应该在创业渠道、服务供给、保障支持上发力，让创业者进得来、留得住，更发展好。

帮扶自主创业毕业生，营商环境要做到持续优化升级。营商环境好，自主创业环境就好，对毕业生创业的吸引力就大。优化创业环境，除了提供高效便捷登记服务、降低创业团队入驻条件、探索建立大学生创业风险救助机制之外，关键在于金融、税费等政策支持。国办前不久发布进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知，明确要求，“按规定给予一次性创业补贴、创业担保贷款及贴息、税费减免等政策”“对毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生实现灵活就业的，按规定给予社会保险补贴”。这一系列举措，是为了创造一个宽松、便利的创业环境，既减轻毕业生们的创业压力，也尽量为他们消除后顾之忧。只要落到实处、落地有效，就能让广大毕业生们尽其所能地创好业、创佳绩。

创新是青春远航的动力，创业是青春搏击的能量。奋进新征程、建功新时代，在创新创业的舞台上，大学毕业生们天地广阔、大有可为。各地区各部门的责任重大，需要拿出真金白银的政策，做到掷地有声的落实。相信，大家同向发力、凝聚合力，必定能创出一片新天地。

(责编：曹淼、李源)