本报记者 贺广华 范昊天

6月28日，习近平总书记在湖北武汉考察时强调，“我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展”。湖北深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持问题导向，聚焦关键技术，深化科技体制改革，在实现科技自立自强上不断开拓进取。

“最快仅需43秒！”武汉光谷高新大道激光科技馆里，武汉华工激光工程有限责任公司总经理邓家科指着一台白色的汽车车架，介绍这种新能源汽车车身的激光焊接技术。他们联合华中科技大学及产业链上下游企业，产学研用协同攻关，用15年时间研发出的这套高质高效激光加工装备及激光自动化焊接生产线，打破了国外垄断，目前国内市场占有率已达90%。

华工激光的母公司是华工科技产业股份有限公司。该公司率先攻关了光纤激光器、超快激光器、半导体激光器芯片等一批关键技术，牵头制定国内激光装备行业首个国际标准，产品出口80多个国家和地区。

透视华工科技的发展，展现的正是湖北发挥科教资源优势、实施产学研用协同创新、推进科技自立自强的发展历程。湖北拥有30个国家重点实验室、130所高校、3600多家科研机构、160多万在校大学生。近年来，湖北以重点优势特色产业为重点，以关键技术为切入点，以企业为主体，不断强化产学研用深度合作，将科教优势转化为创新优势、发展优势，推动高水平、引领性原创成果重大突破。

聚焦关键技术，畅通高校院所与企业对接渠道。湖北常态化组织成果转化“联百校、转千果”和“鄂来拍”“鄂来揭”等重点科技成果拍卖交易会等系列活动，科技部门开展线上线下推介、对接，把企业需求挖出来，把高校院所科研成果推出来。今年以来，已累计开展对接活动10余场，展示推介科技成果3400多项，被上百家企业“认领”，累计签约超1.12亿元。

湖北聚焦光电科学、空天科技、生物育种等优势领域，分别由华中科技大学、武汉大学、华中农业大学等高校院所牵头，联合高新技术企业等优势力量，组建10家湖北实验室，产出三维直连量子点红外探测、线粒体酶复合体组装分子机制等一批原创成果。

深化科技体制改革创新，打通科技成果转化“最后一公里”。近年来，湖北陆续推出“科技十条”、“新九条”、科技强省建设“1+4”等政策文件，开展职务科技成果赋权、科技成果评价、科技人才评价等改革试点，推动“揭榜挂帅”、“赛马择优”、重大科技项目首席科学家制等一系列科技项目管理改革。

海装风电高精轴承，是海上风电发电设备的关键零部件。2019年，湖北实施“揭榜挂帅”项目后，由十堰市高周波科工贸有限公司“出题”，科技部门张榜，湖北汽车工业学院揭榜，共同开展项目技术攻关，推动设备国产化，填补了此前国内的技术空白，目前已接到1.8亿元的订单。

穿上特制“小马甲”，吸入特制的氙气体，屏气3至5秒钟，肺部的角落清晰可见。在中国科学院精密测量科学与技术创新研究院，研究员周欣团队研制出的人体肺部气体磁共振成像装备，突破多项关键技术，助力肺病患者实现早诊断和早治疗。目前，该设备已在全国10余家医院开展临床研究。研究院还以知识产权作价入股，联合横店集团、上海联影等成立公司，推动装备产业化，预计市场规模超百亿元。

改革出活力、添动力，湖北科技成果转化不断提速。2021年，全省技术合同成交额突破2100亿元，同比增长25%；其中技术吸纳达1145亿元，同比增长36.84%。今年1至6月，全省技术合同成交额达1599.57亿元，同比增长72.58%。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 01 版）

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