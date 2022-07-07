本报记者 季觉苏

大企业尤其是龙头企业对产业链的作用至关重要。中共中央政治局会议指出，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。面对近期疫情影响，宝钢发挥龙头企业带动作用，多措并举保障产业链供应链稳定，有效助力上下游企业协同复工达产。

——编 者

机器轰鸣，履带运转，中国宝武集团宝山钢铁股份有限公司宝山基地的冷轧厂厂房内，经过酸洗、冷轧、电镀等多道工序后，一片片闪着微微银光的镀锌钢板从流水线上驶出。流水线末端，包装作业部工作人员赵俊陶正对照订单确认钢卷外包装和准发信息。贴上标签，录入系统，依次装车，接着钢卷被运输到5公里外的自动化码头成品仓库。货车和船只穿梭而至，装上货物后，忙不迭去往下一个目的地……

眼前的忙碌，与4月初的冷清形成了对比。从4月初开始，受疫情影响，宝钢的员工到岗人数大幅减少，物流不畅、仓库关闭、供应商停产……各种供应链问题接踵而来。作为钢铁行业的龙头企业，宝钢如何发挥带动作用，助力产业链上下游企业共渡难关？近日，记者来到位于上海市宝山区的宝钢生产基地，一探究竟。

闭环管理维持产能，智能设备节省人力

打开宝钢自主开发的网格化人员管理手机应用，填写健康自测信息，拍照上传当日抗原检测照片，进厂前扫场所码……上午8点，完成一系列防疫信息登记后，冷轧厂作业员谢思思大步迈入厂房，开启了一天的工作。时隔两个多月，6月11日起，谢思思重回产线，轮换这段时间一直参与闭环生产的员工。“能回来上班的感觉真好。”

为做好疫情防控、保障生产正常运行，厂区此前启动应急机制，划定保障生产的“最少人员”。最终，1.3万名生产人员驻厂，实行封闭化管理，仅占满员时的三成左右。同时，宝钢将22平方公里的厂区划分为8000多个最小单元，员工尽量在最小单元内活动，每到一个场所便扫场所码。“有任何异常，系统可快速进行流调分析。”基地副总经理陶树贵说。

设备部检修管理高级主任师温继勇告诉记者，作为流动性较强的一类生产人员，4、5月份时，他每天都需要穿着全套防护服深入厂房检修设备。随着疫情得到有效控制，现在他终于能脱下防护服，只需戴好口罩，便可进入一线检修。

冷轧厂镀锡产品中心的集控操作室内，电脑屏幕上的各类参数上下滚动，20个机组的运行监控画面实时直播。“沾锡预警！”突然，屏幕上弹出一张高清图片，清晰地标识了产线上钢制品的一处缺陷。主操手迅速调整镀槽区域的工艺参数，不一会儿，系统反馈该处质量预警消除。

“之前员工在岗人数锐减，但厂区一直没停机，产能还保持稳定，智能制造帮了大忙。”陶树贵说，“我们在热轧、冷轧、硅钢等多条产线上投放了表面缺陷检查仪，相当于一个个高速相机，可以自动识别缺陷，大大节省了现场检查的人力。”

主操手是一条产线的“大脑”，以前需要在产线旁紧盯各项指标。产线经智能化改造后，主操手可以在操作室内，通过各项智能化设备的辅助，一次性操纵多条产线，效率大幅提升。此外，厂区内900多台套工业机器人也构筑了一道稳产防线。

开拓运输新渠道，保障货物正常周转

江风轻拂，浪花翻涌，在长江入海口的宝钢自动化码头上，无人车穿行其间，装船机将巨大的钢制品依次堆垛、装载。5万吨级别的出海货船整装待发，5000吨级别的内销货船在岸线间穿行。

前段时间，受疫情影响，出厂汽运受阻，宝钢紧急“加码”水运，提前锁定一批船位，提高码头和船只利用率。满载的船只一部分通过海运登陆沿海各港口城市，再通过汽运配送到目的地；另一部分沿着长江逆流而上，将货物直接输送到内陆。高峰时期，水运日发货量从疫情前的2.5万吨上升到4万吨，这一数字一直延续至今。

铁路运输的比例也在大幅攀升。宝钢宝山基地和江苏南京的宝钢梅山基地之间有一条专属铁路，4、5月份，火车满载钢铁产品，一趟趟地进出上海。如今，部分运输线保留了下来，火车轰隆声中，专线比以往更繁忙了。

由于多地仓库受疫情影响临时关闭，进入5月，仓库不够用了。“那段时间，我们把长三角的仓库几乎翻了个遍，只要有空位，就立马联系送货。”宝钢汽车板技术服务首席工程师鲍平说。

经过“翻找”发现，有些仓库依然可以使用，不过仓库作业员被封控在小区。营销团队将需求上报给公司应急管理办公室，应急办立即开展协调。在各相关防疫部门的大力支持下，仓库的关键作业员返岗复工，一间间仓库恢复运营。

在宝钢下游客户位于宝山区富锦路的一处仓库外，记者看到，一名工作人员正手持设备，核验前来提货的货车和司机信息，随后将其引导到指定位置。操作室内，另一名工作人员正依据订单，将货物进行吊运和装车。“库存周转越来越快，这是个好信号！”鲍平告诉记者。

创新供应链金融产品，支持上下游企业共渡难关

随着订单不断增多，已有船只满负荷运转，增购的船只正等待交付尾款，但公司的既定回款还没有到账……4月下旬，国内一家航运企业出现了阶段性资金紧张，来向宝钢求助。

调研、沟通、反馈、报批……宝钢旗下各单元通力合作，加快行动进度。很快，宝钢全资财务子公司完成授信审批，在关键时刻向这家企业提供了近1亿元贷款，船只按时下水投运，确保了下游客户的供应链稳定。

受疫情影响，产业链上下游不少中小企业面临较大现金流压力。宝钢与相关金融机构合作，面向上游供应商推出应付账款电子确权凭证产品，降低企业融资成本。1—6月，共有519家上游供应商合作企业使用该产品，融资近192亿元。对于下游经销商，宝钢与其他金融平台通过提供订单融资服务，保障企业实现全款订货。1—6月，共有276家经销商使用该产品，融资超50亿元。

过去两个多月，由于要协调处理上下游企业各类突发状况，鲍平的手机里新增了40多个“保链”群。如今，这些群依旧活跃，不过主题从“救急”转向了“催单”。“尤其是一些整车厂企业，产能逐渐恢复后，库存消耗特别快。”一时间，各个群里要求补货的消息频频涌来。鲍平收到消息后，迅速联系制造管理部门，安排加大生产力度，全力保障下游企业复工达产。

7月1日开始，厂区常日班人数增加至2/3，取消闭环管理专班。“保持距离”“戴好口罩”“记得扫码”……随着新班组成员不断补充入厂，冷轧厂厂长陆勇更加谨慎，跑产线的频次更多了，时时提醒员工遵守防疫规范。“现在人员从两班增加到三班，生产喘口气了，但疫情防疫丝毫不能松懈。”

当前，基地正按照最大产能规模全面恢复生产。预计7月份钢铁产量将实现年初预定的产能目标。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)