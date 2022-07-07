本报北京7月6日电 （记者韩鑫）工业和信息化部近日印发《关于开展2022“三品”全国行活动的通知》（以下简称《通知》）。此次活动以“优品智造 尚品臻选 有品生活”为主题，活动时间为今年7月至9月，将在上海、江苏、浙江等地举办若干促销专场、专业巡展以及行业活动。

《通知》提出，将面向服装、家纺、家具、家电、五金、洗涤、休闲食品、乳制品、健康养老、消费电子等十大行业，突出行业协会组织协调作用，支持百家企业促销万件优质消费品。通过线上线下结合、城乡区域联动，开展万件精品进万家促销活动。按照《通知》，还将面向家电、家具、服装、家纺、消费电子、健康适老产品等领域，举办百场促消费专题活动，激发消费活力。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 10 版）

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